Это опасно: аналитик назвал причину, почему США не хотят передавать технологии производства ПВО

Соединенные Штаты так и не передали Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Вокруг этой темы сейчас раздается много манипуляций.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, сейчас в СМИ звучат версии о том, почему США не хотят передавать лицензию. В частности, там опасаются, что информация об изготовлении ракет-перехватчиков не попадет к врагам. Такие случаи в истории уже имели место. В частности, Иран изготовил "Шахед" на основе американских и израильских беспилотников, которые попали к ним в руки. Однако далее следуют различные манипуляции.

Почему США не решаются передать лицензию?

Как подчеркнул Клочок, шпионы работают повсюду. А Соединенные Штаты передали Украине огромное количество различного оружия собственного производства. И об определенных проблемах с утечкой информации не сообщалось.

Пока что кажется, что Дональд Трамп банально не хочет передавать Украине эту технологию. Он довольно бурно реагирует на любые проекты вроде Patriot и постоянно рассказывает, насколько это уникальное оружие. Украина уже работает над проектом Freya, чтобы разработать более дешевую альтернативу системам Patriot. Однако Европа не спешит активно поддерживать эту инициативу, чтобы не поссориться с Трампом.

Своими заявлениями о том, что Украина может получить лицензию, а может и нет, Трамп демонстрирует свое влияние. Также он передает "привет" России. Ранее президент США поступал точно так же в отношении ракет "Томагавк". В России явно раздражались из-за этих заявлений.

Компании, производящие эти ракеты, также могут быть не заинтересованы в передаче технологий. Для них это заработок. Если Украина сможет производить альтернативные ракеты, то у них уже не будет таких доходов. Хотя здесь все тоже манипуляционно. Специалисты рассказывали, что производство таких ракет – это не замкнутый производственный цикл. К этому процессу причастны различные предприятия, которые изготавливают компоненты для ракет,

– отметил Клочок.

Почему США не передали лицензию на производство Patriot: смотрите видео 24 Канала

Сейчас только три страны производят ракеты для Patriot. Речь идет о Соединенных Штатах и Японии. В Германии только разворачивают соответствующее производство.

Что касается опасений американских компаний, что Украина удешевит производство ракет для Patriot, то это опять-таки манипуляция. Если это получится, то мы не сможем продавать их кому-либо без согласования со стороны США. Также там будет согласована ценовая политика. Поэтому эти материалы об опасениях американских компаний я бы оценивал как политический жест, который подтверждает, что в ближайшем будущем мы лицензию на изготовление ракет для Patriot не получим,

– отметил Клочок.

Добавим, что, по данным издания The Atlantic, американские производители ракет для Patriot считают, что Украина сможет удешевить производство этого оружия. Тогда они потеряют свою монополию. Также там опасаются утечки технологий. В то же время Украине нужны эти ракеты, чтобы сбивать российские баллистические ракеты. В последнее время противник усилил такие обстрелы.