Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, зараз в ЗМІ лунають версії, чому Штати не хочуть передавати ліцензію. Зокрема там бояться, щоб інформація про виготовлення ракет-перехоплювачів не потрапила до ворогів. Такі випадки в історії вже траплялися. Зокрема Іран виготовив "Шахед" на основі американських та ізраїльських безпілотників, які потрапили до них в руки. Однак далі йдуть різні маніпуляції.

Чому США не наважуються передати ліцензію?

Як наголосив Клочок, шпигуни працюють всюди. А Сполучені Штати передали Україні величезну кількість різної зброї власного виробництва. І про певні проблеми з витоком інформації не повідомлялося.

Наразі видається, що Дональд Трамп банально не хоче передавати Україні цю технологію. Він досить бурхливо реагує на будь-які проєкти на кшталт Patriot та постійно розповідає, наскільки це унікальна зброя. Україна вже працює над проєктом Freya, аби розробити дешевшу альтернативу системам Patriot. Однак Європа не спішить активно підтримувати цю ініціативу, щоб не посваритися з Трампом.

Своїми заявами про те, що Україна може отримати ліцензію, а може й ні, Трамп демонструє свій вплив. Також він передає "привіт" Росії. Раніше президент США діяв так само з приводу ракет до "Томагавку". В Росії явно дратувалися через ці заяви.

Компанії, які виготовляють ці ракети, також можуть бути не зацікавлені в передачі технологій. Для них це заробіток. Якщо Україна зможе виготовляти альтернативні ракети, то у них вже не буде таких прибутків. Хоч тут все теж маніпулятивно. Фахівці розповідали, що виробництво таких ракет – це не замкнутий цикл виробництва. До цього процесу долучені різні підприємства, які виготовляють компоненти до ракет,

– зазначив Клочок.

Чому США не передали ліцензію на виробництво Patriot: дивіться відео 24 Каналу

Наразі лише три країни виробляють ракети до Patriot. Йдеться про Сполучені Штати та Японію. У Німеччині лише розгортають відповідне виробництво.

Щодо побоювань американських компаній, що Україна здешевить виробництво ракет до Patriot, то це знову-таки маніпуляція. Якщо це вийде, то ми не зможемо продавати їх комусь без погодження від США. Також там буде узгоджена цінова політика. Тому ці матеріали про побоювання американських компаній я б оцінював як політичний жест, який підтверджує, що в найближчому майбутньому ми ліцензію на виготовлення ракет до Patriot не отримаємо,

– зауважив Клочок.

Додамо, за даними видання The Atlantic, американські виробники ракет до Patriot вважають, що Україна зможе здешевити виробництво цієї зброї. Тоді вони втратять свою монополію. Також там побоюються витоку технологій. Натомість Україні потрібні ці ракети, аби збивати російську балістику. Останнім часом ворог посилив такі обстріли.