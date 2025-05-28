Зеленский объяснил, остались ли в Украине ракеты для Patriot после массированных обстрелов

Владимир Зеленский отметил, что Украина еще имеет зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Они используются для сложных целей.

Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с журналистами 28 мая, передает 24 Канал.

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Есть ли у Украины ракеты для Patriot

По словам Владимира Зеленского, украинцы используют Patriot для самых сложных целей.

Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина приближается к некоторым решениям относительно дополнительных систем Patriot. "Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко", – отметил он.

К слову, начальник управления коммуникации Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что Россия модернизировала свои баллистические ракеты, чтобы они могли отворачивать системы ПВО. Это усложняет работу Patriot – теперь системы работают менее эффективно.