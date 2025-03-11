"Всегда есть определенный дефицит": Игнат рассказал о проблемах со средствами ПВО из-за нехватки ракет

Вопрос о количестве ракет для противовоздушной обороны всегда будет стоять, поскольку Россия ежедневно атакует Украину с помощью тех или иных средств. Постоянно фиксируется определенный дефицит.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил, полковник Юрий Игнат в комментарии Новости.LIVE во вторник, 11 марта, передает 24 Канал.

Смотрите также Как Украина может защитить небо от ракет без помощи США: в BBC проанализировали различные сценарии

Какова ситуация в Украине с ракетами для ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский, как отметил полковник, регулярно поднимает вопрос о противовоздушной обороне и дефиците ракет к соответствующим системам, поскольку есть проблема нехватки, особенно на фоне постоянных атак со стороны России.

У нас всегда есть определенный дефицит. Сегодня мы имеем огромный парк зенитных ракетных средств. Очень много американских, конечно. Понимаете, о чем я. И таким образом вопрос ракет будет стоять всегда, потому что каждый день происходят обстрелы,

– сказал Игнат.

По его словам, ночью 11 марта удалось сбить баллистическую ракету "Искандер-М", но "надо иметь, чем сбивать". "Так же много сбивают БпЛА, ежедневно около сотни шахедов. Конечно, их пытаются подавить РЭБ, максимальное большое количество. Я уже про те дроны-имитаторы не говорю. Они сами падают", – добавил он.

По его словам, Силы обороны, если имеют информацию о том, что враг запустил дроны-имитаторы, пытаются применять против таких целей менее дорогостоящие средства. Он отметил, что расходы ракет всегда есть, и хоть союзники продолжают поставки, но нужно больше из-за постоянных атак.

Напомним, в ночь на 11 марта враг запустил 126 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов. По данным Воздушных сил, удалось сбить баллистическую ракету "Искандер-М" и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.