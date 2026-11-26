Вашингтон задерживает передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем Patriot, хотя часть из них уже оплачена европейскими партнерами. Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил экспорт и реэкспорт боеприпасов, что вызывает недовольство союзников и американских законодателей.

Почему Гегсет задерживает поставки крайне важных ракет, как Конгресс может заставить его ответить за блокирование помощи и грозят ли министру политические последствия – об этом рассказал спикер Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эксклюзивном интервью на 24 Канале.

Почему Гегсет не согласовывает передачу ракет для Patriot

Пентагон задерживает передачу Украине около 60 ракет для Patriot – 40 PAC-3 и 20 PAC-2. Часть боеприпасов уже профинансировали европейские партнеры, однако без разрешения США передать их невозможно.

С самого начала пребывания Пита Хегсета на посту министра обороны мы видели, что он блокировал передачу оружия Украине. Это произошло еще 7 февраля 2025 года, и это не первый такой случай,

– отметил эксперт.

По его словам, задержки возмущают не только европейских партнеров, но и американских сенаторов и конгрессменов, которые ранее утвердили оборонный бюджет с конкретными требованиями относительно помощи Украине.

К слову Пентагон подтвердил новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Однако вопрос о передаче критически важных ракет для Patriot остается открытым.

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Как Конгресс может наказать Хегсета

Добрянский обращает внимание, что часть помощи на 400 миллионов долларов была предусмотрена американским законодательством и одобрена Конгрессом. Однако ее так и не передали Украине.

Ее заблокировали, не предоставив объяснений, хотя закон обязывает министра отчитываться перед Конгрессом,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Добрянского, законодатели могут усилить давление на Хегсета во время обсуждения оборонного бюджета. Также возможны расследования и попытки инициировать импичмент.

Такое изменение баланса сил может дать законодателям больше возможностей влиять на внешнюю политику администрации Трампа.

Напомним, в Конгрессе США также и обсуждаютт возможность использовать бюджетные переговоры для давления на Трампа. В частности, демократы могут увязать финансирование правительства с военной помощью Украине и ограничениями на импорт российской нефти.