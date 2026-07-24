Украина просит США ускорить поставки ракет для системы "Пэтриот"

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой максимально ускорить поставки ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 GEM-T для систем противовоздушной обороны Patriot. Этот вопрос стал одним из ключевых в ходе переговоров между украинской и американской сторонами.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.

Что просит Украина у американских союзников?

По словам Хмары, международные партнеры отметили укрепление позиций Украины на поле боя. Он подчеркнул, что украинские военные активно применяют различные типы беспилотников, наземные роботизированные комплексы и сетецентрические операции, чтобы получить преимущество над российской армией.

В то же время, по его словам, наиболее острой потребностью остается защита украинского неба. Именно поэтому Украина просит ускорить поставки ракет для системы Patriot, которые позволяют эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Кроме того, стороны обсудили запуск совместного производства и локализацию ракет для системы Patriot в соответствии с договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию сотрудничества в сфере беспилотных технологий. Украина заявила о готовности делиться с США собственным опытом ведения современной технологической войны.

В заключение Евгений Хмара поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для достижения справедливого мира.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с руководством американской компании Raytheon, в ходе которой обсудили запуск совместного производства в Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot. По словам главы государства, компания готова расширить сотрудничество, а соответствующую идею он ранее обсуждал с президентом США Дональдом Трампом. Также стороны договорились продолжить работу над проектами в сфере оборонных технологий и ненаступательного военного оборудования.