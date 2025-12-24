Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время последнего запуска украинских ракет "Фламинго" одна из пяти достигла цели на территории противника. Четыре другие были сбиты российской ПВО.

Он отметил, что использование ракет становится эффективнее с каждым разом. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также С высокой вероятностью россияне нанесут массированный удар перед Новым годом, – военный эксперт

Что Зеленский рассказал об эффективности ракет "Фламинго" и "Нептун"?

Процент (точности – 24 Канал) "Фламинго" сейчас улучшился. Было последнее использование... 5 ракет они использовали: одна разрушила цель, 4 сбило русское ПВО. Все это в процессе становится сильнее – каждый месяц,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что другая ракета – "Рута" – изготавливается в сотрудничестве с иностранными партнерами.

"Хорошая ракета, у нас было удачное применение, но их пока мало. И вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели – вот что нужно", – отметил президент.

Он также добавил, что процент попаданий "Нептунов" стал очень хороший. "Был хороший, стал очень хороший", – отметил Зеленский.

Лукашенко назвал "максимальное" число комплексов "Орешник", которые могут появиться в Беларуси