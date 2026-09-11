Ракеты "Фламинго" атаковали завод в Волгограде

В ночь на 11 сентября Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" по предприятию "Волгоградпромпроект" в Волгограде. Известно, что после удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в Fire Point.

Что известно об успешной атаке на российское предприятие?

В результате атаки зафиксировали попадание по предприятию, после чего там возник пожар. Информация о масштабах повреждений и других последствиях удара уточняется.

"Волгоградпромпроект" находится под санкциями США из-за деятельности, связанной с российским военно-промышленным комплексом. Предприятие производит ферросодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ.

Украинские санкции, как всегда, оказались самыми эффективными,

– отметили в Fire Point.

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Напомним, ночью 11 сентября украинские дроны атаковали логистический комплекс российского маркетплейса Ozon в Саратове. По данным компании Fire Point, удар нанесли беспилотники FP-1, в результате чего состав площадью около 85 тысяч квадратных метров был уничтожен. Комплекс мог одновременно хранить более 30 миллионов единиц товара.

Кроме того, мониторинговые телеграммы-каналы также сообщали о возможном поражении Саратовского НПЗ. Предприятие работает с 1934 года и является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов России, а с начала полномасштабной войны неоднократно становилось целью атак из-за его значения для российской военной инфраструктуры.

Также утром в Березниках Пермского края России дроны атаковали химический завод "Азот". На территории предприятия, по предварительным данным, возник пожар. "Азот" представляет собой крупный химический комплекс площадью около 140 гектаров с примерно 90 производственными корпусами. Завод производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид и азотную кислоту, которая в частности используется в производстве взрывчатых веществ и имеет значение для российского ВПК.