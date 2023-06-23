Украина скоро может получить первые высокоточные ракеты GLSDB: в Пентагоне назвали сроки

США планируют передать Украине высокоточные бомбы GLSDB. Однако это произойдет не раньше осени.

Об этом сообщила заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура Купер в Конгрессе, информирует 24 Канал. По ее словам, США используют любую возможность для удовлетворения потребностей украинских воинов.

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Когда ВСУ получат первые высокоточные ракеты GLSDB

Лаура Купер ответила на вопрос, когда Украина получит ракеты. GLSDB. Она отметила, что сейчас Соединенные Штаты делают все для наших военных.

Однако Купер подчеркнула, что высокоточные бомбы для наземного запуска GLSDB отправят в Украину не раньше осени. В то же время коллеги по снабжению работают над тем, чтобы ускорить этот процесс.

Что известно о GLSDB

Отметим, что в ноябре 2022 года боеприпас GLSDB рассматривался для использования во время российского вторжения в Украину с системой HIMARS.

Украина стремилась получить ракеты ATACMS из-за их большой дальности. GLSDB был бы компромиссом с боевым радиусом около 150 километров (94 мили) с использованием ракетного двигателя M26 и SDB. И SDB и M26 распространены в арсенале США.

Стоимость GLSDB составляет около 40 тысяч долларов.

3 февраля 2023 года было объявлено о новом пакете помощи на совокупную сумму около 2,2 миллиарда долларов в состав которого, в частности, вошли боеприпасы GLSDB.

Характеристика ракет GLSDB

Ракеты GLSDB – это сочетание разгонного блока от ракеты М26 и планирующей бомбы, которая набирает разгон до определенной скорости, поднимается на заданную высоту, а дальше летит еще 110 километров.

Это высокоточная авиабомба весом 90 килограммов с такой же боевой частью, как у ракеты М31. Она может пробивать бетон до 1 метра 90 сантиметров, может взрываться с задержкой, взрываться контактно или по воздуху, поражая живую силу и технику врага.