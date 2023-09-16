Россияне накапливают ракеты Х-101, чтобы бить ими зимой: сколько они могут их собрать

Российские оккупанты не отказались от массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы снова погрузить нашу страну в темноту. Для этого они накапливают ракеты Х-101.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что враг в последнее время атакует другими средствами, в частности дронами-камикадзе "Шахед".

Вашему вниманию Летучая смерть: особенности крылатых ракет Х-101, которыми Россия обстреляла Хмельницкую область

"Россияне производят эти ракеты и меньше применяют. Скорее всего, их откладывают, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре, энергетическим объектам", – отметил Романенко.

По его словам, оккупанты увеличили объем производства ракет Х-101. Если раньше они делали по 40 штук в месяц, то теперь – до 60.

Что известно о ракетах Х-101

Х-101 – это крылатая высокоточная ракета воздушного базирования, которую запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Дальность полета составляет более 5,5 тысячи километров.

Украина не раз сбивала эти ракеты, а после появления современных систем ПВО IRIS-T и NASAMS стала делать это чаще и эффективнее. Кроме того, есть возможность поражать сами носители этих ракет.

Российские обстрелы осенью и зимой: что следует знать