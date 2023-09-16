Россияне накапливают ракеты Х-101, чтобы бить ими зимой: сколько они могут их собрать
Российские оккупанты не отказались от массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы снова погрузить нашу страну в темноту. Для этого они накапливают ракеты Х-101.
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что враг в последнее время атакует другими средствами, в частности дронами-камикадзе "Шахед".
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"Россияне производят эти ракеты и меньше применяют. Скорее всего, их откладывают, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре, энергетическим объектам", – отметил Романенко.
По его словам, оккупанты увеличили объем производства ракет Х-101. Если раньше они делали по 40 штук в месяц, то теперь – до 60.
Что известно о ракетах Х-101
Х-101 – это крылатая высокоточная ракета воздушного базирования, которую запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Дальность полета составляет более 5,5 тысячи километров.
Украина не раз сбивала эти ракеты, а после появления современных систем ПВО IRIS-T и NASAMS стала делать это чаще и эффективнее. Кроме того, есть возможность поражать сами носители этих ракет.
Российские обстрелы осенью и зимой: что следует знать
- Наращивание темпов производства ракет в России заметила также британская разведка. Там считают, что оккупанты могут снова бить по энергообъектам Украины.
- Бывший работник СБУ Иван Ступак отметил, что в этом году Россия может изменить тактику атак. По его словам, враг может сконцентрироваться только на отдельных регионах, чтобы затем проводить ИПСО об "измене".
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что власти делают все, что нужно, для подготовки к отопительному сезону. Сейчас не планируют отключать свет, но операторы систем распределения будут готовы это сделать в случае серьезных повреждений вследствие российских атак.