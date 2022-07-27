Количество обстрелов ракетами Х-22 будет увеличиваться, – военный эксперт

оккупанты не прекращают обстреливать украинские города смертоносными ракетами. Под угрозой остаются жилые дома и гражданская инфраструктура, ведь даже если верить в байки об ударах по военным объектам, стреляют они не высокоточными ракетами.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, среди тех ракет, которые россияне используют для террора украинского населения, вообще нет высокоточных, даже если декларируются как таковые.

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Они попадают с таким разлетом, который не позволяет говорить о них как о выборочном оружии в идеологии современного высокоточного вооружения.

– объяснил эксперт.

К примеру, к высокоточному оружию якобы относятся советские крылатые ракеты Х-101 и Х-555. По разным оценкам, их на вооружении россии немного, потому что это оружие, которое российскому ВПК невозможно изготовить в достаточном количестве. Следовательно, их количество в активном использовании заметно уменьшилось. Но, к сожалению, это не значит, что обстрелы заканчиваются.

Кроме прочего, россия часто использует ракеты типа Х-22, которые, по словам Каткова, еще помнят хрущева. Эти разработанные в 60-х годах и модернизированные чуть позже ракеты были даже сняты с вооружения армии россии, однако их вернули.

Важно, что даже по номенклатуре допустимое отклонение от точки прицеливания для ракет Х-22 – это сотни метров. Нужно понимать, что когда россияне используют это оружие, целью для них не является конкретный объект, а целый населенный пункт. Знать, куда точно попасть ракета – практически невозможно. При этом оккупанты начинают применять ракеты Х-22 все чаще.

"Количество обстрелов ракетами Х-22, на мой взгляд, будет увеличиваться, потому что у них значительные запасы этих ракет. Какие именно, сколько их – 100, 200, 1 000 или 2 000 – мы не знаем, потому что это ракеты, которые были изготовлены в советском союзе, и оценить даже примерное число довольно сложно", – считает эксперт.

Он добавил, что сложности добавляет еще и то, что перед запуском Х-22 проходят ремонт, ведь десятки лет они хранились в ожидании утилизации.

Можно ли сбивать Х-22

Противодействие ракетам Х-22 – это тоже сложный вопрос. Для начала нужно понять механизм их действия:

самолет Ту-22 поднимает ракету на высоту 10 километров,

далее она отцепляется и поднимается на высоту 22,5 километра,

разгоняется до 4,7 скоростей звука,

на расстоянии 60 километров до цели начинает пикировать со скоростью примерно 2 маха,

в момент удара ее скорость составляет от 2 до 2,5 скоростей звука.

Это – крайне скоростная цель, которую возможно перехватить исключительно комплексу, расположенному вблизи места удара. На траектории полета ее сбить нельзя,

– объяснил Катков.

Поскольку ракеты Х-22 относятся к классу аэродинамических целей, сбить их можно. Соответствующие комплексы есть и на вооружении Украины – это, например, С-300 и "Бук". Однако вероятность уничтожения подобных целей таким комплексом составляет 30%.

"Это сложная цель. Даже наличие этих комплексов не дает гарантии того, что ракета будет перехвачена. По банальной причине – она создавалась для уничтожения авианосных групп США, то есть тех самых авианосцев, которые прикрыты плотной противовоздушной, противоракетной обороной", – подытожил эксперт.

Катков объяснил, почему обстрелов ракетами Х-22, вероятно будет больше: смотрите видео

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