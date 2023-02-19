Быстрее звука, устаревшие и неосязаемые: что известно о ракетах Х-22, которыми Россия атакует Украину

Нанося ракетные удары по Украине, россияне используют едва ли не весь свой арсенал соответствующего оружия. Среди них и крылатые сверхзвуковые ракеты Х-22.

Эти ракеты отличились не в одном военном преступлении россиян. 24 Канал собрал для вас основные характеристики сверхзвуковой крылатой ракеты.

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Основные характеристики ракеты

Сверхзвуковая ракета Х-22, которую еще называют "Буря", изготовлена еще во времена СССР. Впервые ее опробовали в 1963 году, но из-за большого количества технических ошибок испытания затянулись на 3 года. Эту ракету разрабатывали для поражения радиолокационно-контрастных точечных и плоскостных целей, то есть авианосцев или ударных авиационных групп.

Стартовая масса ракеты – 6 тонн, а скорость – около 3,5 махов (свыше 4 000 километров в час). Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии 300 км. Х-22 способна нести на борту до 960 килограммов обычной боевой части или ядерную боеголовку. Длина ракеты – 11,6 метра, а диаметр – 94 сантиметра.

Точность ракеты оставляет желать лучшего – около 50% запущенных боеголовок попадают в радиусе 600 метров от установленной цели и это основная проблема этой устаревшей ракеты. Вероятно, проблема заключается в том, что созданная для поражения морских целей ракета не слишком годится для эффективного поражения наземных целей. Однако опыт применения россиянами этих ракет во время войны в Украине показывает, что, несмотря на относительную невысокую точность, они могут нанести большие потери, ведь приводят к гибели гражданских.

Самолет-носитель Ту-22К запускает ракету с высоты 10 км, а сама Х-22 летит на высоте 115 – 125 км.

Как для крылатых ракет, ее цена довольно низкая – до 500 тысяч долларов. Сейчас в России их не производят, поэтому враг использует Х-22 из своих запасов. Из-за этого враг применяет их не слишком часто.

ПВО против Х-22 бессильна

Сейчас, к сожалению, у Украины нет средств для перехвата и уничтожения сверхзвуковых ракет Х-22. Несмотря на то, что уже несколько раз были сообщения о якобы сбитии этих ракет нашими силами ПВО, в воздушных силах ВСУ опровергают эту информацию.

Из-за этого запуск ракет Х-22 врагом почти со 100% вероятностью означает, что будет попадание. Но, учитывая вышеупомянутую проблемную точность ракеты, вопросом остается то, куда попадет ракета и на сколько она отклонится от цели.

По некоторым данным, комплексы Patriot PAC-3 и SAMP-T, поставку которых ждет Украина, могут противодействовать ракетам Х-22. Но пока их у нас нет, то средств для эффективного противодействия этим сверхзвуковым ракетам тоже нет.

Х-22 и военные преступления России в Украине

Хотя Россия применяет для обстрелов Украины ракеты Х-22 не так часто, они уже успели отличиться в военных преступлениях захватчиков. Первое российское преступление с использованием этих ракет было зафиксировано 9 мая 2022 года, когда Россия применила 7 ракет Х-22 для обстрела села Фонтанка возле Одессы. Тогда несколько ракет попали в ТЦ "Ривьера". По меньшей мере 1 человек погиб и 5 получили ранения.

Следующим преступлением стало попадание этой ракеты в ТРЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года. Удар полностью уничтожил торговый центр и унес по меньшей мере 21 жизнь. Еще по меньшей мере 56 человек получили ранения.

14 января 2023 года Россия этой ракетой попала по жилой многоэтажке в Днепре и унесла жизни не менее 46 человек, из которых 6 – дети. Кроме того, еще около 80 человек получили ранения.