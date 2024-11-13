Ракеты и 90 дронов: чем атаковала Россия и сколько целей удалось сбить

Россияне атакуют Украину с воздуха различными видами вооружений. В частности, они снова запускали ракеты и ударные БПЛА.

В ночь на 13 ноября Россия запустила по Украине 90 дронов и ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько целей сбили

Силы противовоздушной обороны сбили 37 вражеских дронов.

Всего обнаружили 96 средств воздушного нападения (без учета КАБов):

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области по Сумской области;

2 крылатые ракеты Х-101 – со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Каспийское море;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, район пусков – Воронежская область;

90 ударных БПЛА типа и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37 БПЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях, – говорится в сообщении.

Кроме этого, 47 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника находятся в воздухе, боевая работа продолжается!