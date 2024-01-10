Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что КНДР до сих пор является изолированным государством. И буквально по пальцам руки можно пересчитать страны, которые продолжают ей помогать внедрять ракетную программу.

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Известно, что Россия помогала и продолжала помогать КНДР развивать ракетную программу. Вполне возможно, что там идет сотрудничество и в области ядерных технологий.

Очевидно, что КНДР отдает России определенную часть избыточного вооружения и боеприпасов. Однако видим, что там снова пошла эскалация на Корейском полуострове. Поэтому, конечно, никто не будет давать запасов больше, чем нужно для потенциальной войны с Южной Кореей,

– сказал Мельник.

Еще один важный аспект – качество оружия из КНДР. Уже была информация, что тамошние боеприпасы к артиллерии часто не слишком точны. А иногда могут взрываться в самом российском орудии. Однако следует понимать, что такое сотрудничество – еще один вызов для Украины. Хотя в КНДР нет безграничных запасов.

Как Иран может помогать России

Как отметил Мельник, уже была информация о новых беспилотниках Shahed-107, который Иран разработал для России. Этот дрон якобы оснащен технологией, помогающей искать цель.

В обоих случаях важно, чтобы Соединенные Штаты начали жестко реагировать на такое сотрудничество. В частности, они должны заставить Иран дипломатическим путем перестать сотрудничать с Россией. Есть также варианты дополнительных санкций или уничтожения тех мощностей, где производят беспилотники.

Нужно искать пути решения этой проблемы. Эффективным вариантом была бы передача Украине большого количества дальнобойного оружия, которое могло бы уничтожать места хранения, транспортировки или позиций, откуда запускают эти дроны,

– заметил Мельник.

Сотрудничество России с Ираном и КНДР: коротко