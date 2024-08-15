США рассматривают отправку Украине крылатых ракет большой дальности, Politico

В администрации Байдена заявили о готовности рассмотреть возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Это может существенно повлиять на боевую мощь украинских F-16.

Ракеты JASSM могут стать важным дополнением к арсеналу Киева, особенно на фоне продолжения успешных наступательных действий Украины в Курской области. Впрочем, окончательное решение о передаче ракет еще не принято.

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Передадут ли Украине ракеты JASSM

Сейчас администрация Байдена прорабатывает детали, в частности вопрос проверки передачи чувствительных технологий и обеспечения того, чтобы украинские самолеты могли запускать эти 2400-фунтовые (около 1100 килограммов) ракеты с 1000-фунтовыми (около 454 килограммов) боеголовками.

В издании отметили, что Пентагон отказался комментировать передачу ракет.

Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы удовлетворить потребности Украины в безопасности помощи, однако у нас нет информации, чтобы предоставить,

– сказал представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Споры о передаче JASSM и желание администрации Байдена изучить вопрос их отправки делают эти ракеты последними в длинном списке оружия, которое когда-то считалось запрещенным для поставки Украине.

Вопросы относительно скорости поставки военного оборудования Украине вызвали критику от некоторых членов Конгресса и политических оппонентов, которые утверждают, что администрация Байдена слишком медленно реагирует на потребности Киева. Несмотря на это, США уже предоставили Украине F-16, танки Abrams, ПВО Patriot и другое оборудование, что изменило баланс сил на поле боя.

Поставка JASSM может стать значительным шагом, поскольку эти ракеты способны запускаться с истребителей четвертого поколения на расстояние более 200 миль (более 320 километров). Переговоры между Белым домом и Пентагоном продолжаются, впрочем, один из чиновников администрации предупреждает, что необходимо решить много технических вопросов и проверить, совместимы ли бывшие советские латаки и недавно предоставленные F-16 с ракетами JASSM.

Что известно о ракетах JASSM

Ракеты JASSM, разработаны Lockheed Martin, используются США и некоторыми союзниками с начала 2000-х годов. Сейчас Украина уже получила ракеты воздушного и наземного базирования, которые могут атаковать на расстояние до 320 километров, от США, Великобритании и Франции, но ограничения на использование их для ударов по территории России остаются в силе.

Сейчас ракетами JASSM обладают Польша, Австралия и Финляндия. В то же время Япония и Нидерланды подписали соглашения на их приобретение, а Германия, Греция, Румыния и Дания также ведут переговоры о закупке.

Американские законодатели, которые поддерживают Украину, давят на администрацию, чтобы упростить правила использования предоставленного вооружения для ударов по российским целям.

Безусловно, мы настаиваем на поставке украинцам дополнительных систем вооружения, потому что российский воздушный террор достиг другого порядка величины – возможно, на несколько порядков большей величины, чем был, с различными видами ракет, планирующих бомб и беспилотников, – сказал сенатор Ричард Блюменталь.