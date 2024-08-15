Ракети JASSM можуть стати важливим доповненням до арсеналу Києва, особливо на фоні продовження успішних наступальних дій України в Курській області. Втім, остаточне рішення щодо передачі ракет ще не ухвалено.

Дивіться також Б'ють на сотні кілометрів: як смертоносні ракети JASSM до F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою

Чи передадуть Україні ракети JASSM

Наразі адміністрація Байдена опрацьовує деталі, зокрема питання перевірки передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запускати ці 2400-фунтові (близько 1100 кілограмів) ракети з 1000-фунтовими (близько 454 кілограмів) боєголовками.

У виданні зауважили, що Пентагон відмовився коментувати передачу ракет.

Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в безпековій допомозі, однак у нас немає інформації, щоб надати,

– сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Суперечки щодо передачі JASSM і бажання адміністрації Байдена вивчити питання їх відправки роблять ці ракети останніми в довгому списку зброї, яка колись вважалася забороненою для постачання Україні.

Питання щодо швидкості постачання військового обладнання Україні викликали критику від деяких членів Конгресу і політичних опонентів, які стверджують, що адміністрація Байдена занадто повільно реагує на потреби Києва. Попри це, США вже надали Україні F-16, танки Abrams, ППО Patriot та інше обладнання, що змінило баланс сил на полі бою.

Постачання JASSM може стати значним кроком, оскільки ці ракети здатні запускатися з винищувачів четвертого покоління на відстань понад 200 миль (понад 320 кілометрів). Переговори між Білим домом і Пентагоном тривають, втім, один з чиновників адміністрації попереджає, що необхідно вирішити багато технічних питань та перевірити, чи сумісні колишні радянські латаки та нещодавно надані F-16 із ракетами JASSM.

Що відомо про ракети JASSM

Ракети JASSM, розроблені Lockheed Martin, використовуються США та деякими союзниками з початку 2000-х років. Наразі Україна вже отримала ракети повітряного і наземного базування, які можуть атакувати на відстань до 320 кілометрів, від США, Великобританії та Франції, але обмеження на використання їх для ударів по території Росії залишаються чинними.

Наразі ракетами JASSM володіють Польща, Австралія та Фінляндія. Водночас Японія та Нідерланди підписали угоди на їх придбання, а Німеччина, Греція, Румунія і Данія також ведуть переговори про закупівлю.

Американські законодавці, які підтримують Україну, тиснуть на адміністрацію, щоб спростити правила використання наданого озброєння для ударів по російських цілях.

Безумовно, ми наполягаємо на постачанні українцям додаткових систем озброєння, тому що російський повітряний терор досяг іншого порядку величини – можливо, на кілька порядків більшої величини, ніж був, з різними видами ракет, плануючих бомб і безпілотників, – сказав сенатор Річард Блюменталь.