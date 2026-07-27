Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Почему Украина ощущает дефицит ракет для Patriot?

По словам главы государства, Украина вместе с европейскими партнерами уже нашла финансирование для закупки этих ракет у США, однако их количество остается недостаточным.

Зеленский объяснил, что дефицит возник не только из-за войны в Украине, но и из-за ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, он подчеркнул, что введенных против России санкций оказалось недостаточно, чтобы существенно ограничить производство российских баллистических ракет.

Президент отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже способен эффективно производить средства для борьбы с беспилотниками и другую военную продукцию, однако возможностей для перехвата баллистических ракет пока нет. В то же время Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot. По его словам, это важный шаг, однако он не означает, что Украина в ближайшее время получит большие запасы таких перехватчиков.

Глава государства также напомнил, что с первых лет полномасштабной войны призвал США и европейские страны предоставить Украине лицензии на производство необходимого вооружения на время войны. По его словам, Украина готова быстро нарастить производство, обеспечивать собственные потребности и при необходимости помогать партнерам, которые также могут столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина совместно с европейскими союзниками работает над созданием европейской антибаллистической системы противовоздушной обороны, однако реализация этого проекта требует времени.

Напомним, Польша предложила США создать трехстороннее производство ракет для систем Patriot с участием Украины, разместив его на польской территории. В Варшаве объяснили, что это обеспечит безопасность производства и поможет удовлетворить высокий спрос на ракеты-перехватчики. Кроме того, Польша стремится создать региональный сервисный центр для обслуживания комплексов Patriot.