Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Чому Україна відчуває дефіцит ракет для Patriot?

За словами глави держави, Україна разом із європейськими партнерами вже знайшла фінансування для закупівлі цих ракет у США, однак їхня кількість залишається недостатньою.

Зеленський пояснив, що дефіцит виник не лише через війну в Україні, а й через ситуацію на Близькому Сході. Крім того, він наголосив, що запроваджених проти Росії санкцій виявилося недостатньо, щоб суттєво обмежити виробництво російських балістичних ракет.

Президент зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс уже здатний ефективно виробляти засоби для боротьби з безпілотниками та іншу військову продукцію, однак можливостей для перехоплення балістичних ракет поки що немає. Водночас Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп схвалив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. За його словами, це важливий крок, однак він не означає, що Україна вже найближчим часом отримає великі запаси таких перехоплювачів.

Глава держави також нагадав, що ще з перших років повномасштабної війни закликав США та європейські країни надати Україні ліцензії на виробництво необхідного озброєння на час війни. За його словами, Україна готова швидко наростити виробництво, забезпечувати власні потреби та, за необхідності, допомагати партнерам, які також можуть зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони.

Окремо Зеленський наголосив, що Україна спільно з європейськими союзниками працює над створенням європейської антибалістичної системи протиповітряної оборони, однак реалізація цього проєкту потребує часу.

Нагадаємо, Польща запропонувала США створити тристороннє виробництво ракет для систем Patriot за участю України, розмістивши його на польській території. У Варшаві пояснили, що це забезпечить безпеку виробництва та допоможе задовольнити високий попит на ракети-перехоплювачі. Крім того, Польща прагне створити у себе регіональний сервісний центр для обслуговування комплексів Patriot.