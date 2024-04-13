Остались ли у Украины ракеты к ПВО Patriot и IRIS-T: в ОП раскрыли детали

На днях обозреватель немецкого Bild Юлиан Рёпке заявил, что у Украины якобы закончились ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T. В Офисе Президента опровергли эту информацию, впрочем, добавили, что есть дефицит.

В частности, об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что Украина нуждается в срочной помощи от союзников.

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Подоляк о ракетах к Patriot и IRIS-T

Советник главы ОП отверг заявления о том, что у Украины якобы закончились ракеты к системам ПВО. В то же время он добавил, что есть дефицит.

Они безусловно в дефиците,

– сказал Подоляк.

В то же время он добавил, что оккупанты используют тактику, когда одновременно выпускают до 10 – 12 ракет в направлении одного объекта. В такие моменты система перегружена.

"Система перегружена. Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против гиперзвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты", – объяснил советник главы ОП.

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Спикер Воздушных сил Илья Евлаш, комментируя заявления о количестве ракет к системам ПВО, отметил, что некоторая информация должна оставаться секретной. Он добавил, что об остатках боеприпасов, оружия и ракет к системам ПВО знают партнеры, для других эта информация закрыта.

Евлаш отметил, что враг также проводит разведку, поэтому нельзя исключать и того факта, что он может отслеживать и заявления, которые звучат в эфире телемарафона.

Мы не можем рассказывать, поскольку противник использует разведку из открытых источников. И мы не можем исключать, что именно этот эфир сейчас смотрят в России,

– подчеркнул Евлаш.

Рёпке же накануне написал, что у Украины якобы закончились ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T. Более того, он заявил, что теперь воздушное пространство над Киевом, "как открытая дорога" для российских ракет. В то же время, стоит отметить, что немецкий обозреватель нередко выдавал манипуляционные заявления, которые потом цитировали кремлевские пропагандисты.