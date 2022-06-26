Ракеты оккупантов в Киеве попали в детский сад, – Геращенко

Во время ракетных обстрелов Киева вражеская ракета попала в здание детского сада. Детская площадка на территории дошкольного учреждения разрушена.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга на месте происшествия, передает корреспондент 24 канала. На территорию садика прилетела вторая ракета оккупантов.

Заметьте Под завалами дома есть люди, 2 пострадавших госпитализировали, – Кличко

Уничтожена детская площадка

Антон Геращенко сообщил, что российская ракета уничтожила площадку на территории детского сада и вместо качелей там теперь воронка на 7 метров.

Деталей относительно других разрушений и пострадавших сейчас нет.

Ракетный удар по Киеву: главное

Утром 26 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Одну ракету удалось сбить силам ПВО и ее обломки упали на окраине одного из сел, однако, к сожалению, есть и попадания.

В результате обстрела возник пожар в девятиэтажке с частичным разрушением здания на 7, 8 и 9 этажах. Сейчас на месте работают спасатели. К тушению пожара на площади около 300 квадратных метров и спасению пострадавших ГСЧС привлекли 67 человек и 19 единиц автомобильной техники.

К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Предварительно известно о, по меньшей мере, трех пострадавших. По состоянию на 8:30 в больницу госпитализировали двух человек. Позже из-под завалов спасли 7-летнюю девочку. Антон Геращенко сообщил, что состояние девочки удовлетворительное, сейчас она под наблюдением медиков в больнице.

Также известно о, по меньшей мере, одной жертве. Под завалами нашли тело мужчины. Вероятно, это отец спасенной девочки.

Разбор завалов продолжается, поэтому окончательное количество пострадавших и жертв удара пока неизвестно.

Важно На месте взрывов в Киеве нашли тело погибшего мужчины, – Геращенко

Это второй удар по столице за месяц

В июне российские оккупанты уже во второй раз обстреляли столицу. 5 июня около 5 утра через несколько минут после объявления воздушной тревоги россияне запустили из Каспийского моря ракеты по Киеву. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Тогда, к счастью, обошлось без жертв. Однако один человек получил ранения и попал в больницу.

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