Об этом 24 Каналу сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к очередной атаке со стороны России.

Читайте также Зло должно быть наказано: поименный список ответственных за массовое убийство украинцев в Днепре

Насколько велика опасность нового ракетного удара

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что угроза авиационных и ракетных ударов по территории Украины со стороны России остается очень высокой.

Эти движения кораблей осуществляются и как с целью просто поддержания какой-то, скажем так, ситуации повышенной опасности и ожидания, и так же они (россияне – 24 Канал) могут совершать удары по территории Украины, которые в последнее время неоднократно осуществляли,

– заметил Ерин.

Ерин рассказал о высокой угрозе ракетных атак России с Черного моря: смотрите видео

Он подчеркнул, что, учитывая определенные обстоятельства и заявления России о возможном усилении и обострении ситуации, а также большую активизацию их действий – нельзя не только исключать такие удары, а нужно к ним готовиться.

Что известно о массированной атаке Украины 14 января