Об этом 24 Каналу сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к очередной атаке со стороны России.
Читайте также Зло должно быть наказано: поименный список ответственных за массовое убийство украинцев в Днепре
Насколько велика опасность нового ракетного удара
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отметил, что угроза авиационных и ракетных ударов по территории Украины со стороны России остается очень высокой.
Эти движения кораблей осуществляются и как с целью просто поддержания какой-то, скажем так, ситуации повышенной опасности и ожидания, и так же они (россияне – 24 Канал) могут совершать удары по территории Украины, которые в последнее время неоднократно осуществляли,
– заметил Ерин.
Ерин рассказал о высокой угрозе ракетных атак России с Черного моря: смотрите видео
Он подчеркнул, что, учитывая определенные обстоятельства и заявления России о возможном усилении и обострении ситуации, а также большую активизацию их действий – нельзя не только исключать такие удары, а нужно к ним готовиться.
Что известно о массированной атаке Украины 14 января
- Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это первый масштабный обстрел в 2023 году. К сожалению, были серьезные попадания.
- Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре. Ракета разрушила целый подъезд – люди оказались под завалами. К сожалению, погибли 40 жителей дома, из них – три ребенка. По состоянию на утро 17 января продолжались поисково-спасательные работы.
- Известно, что Россия цинично и целенаправленно ударила ракетой Х-22 по многоэтажному жилому дому в Днепре. По данным Воздушных сил ВСУ, у Украины нет средств для сбивания этой ракеты, ее погрешность попадания может составлять только до 600 метров.