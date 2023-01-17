Про це 24 Каналу сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. Він наголосив, що потрібно бути готовими до чергової атаки з боку Росії.

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Наскільки велика небезпека нового ракетного удару

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що загроза авіаційних та ракетних ударів по території України з боку Росії залишається дуже високою.

Ці рухи кораблів здійснюються і як з метою просто підтримання якоїсь, скажімо так, ситуації підвищеної небезпеки та очікування, і так само вони (росіяни – 24 Канал) можуть здійснювати удари по території України, що останнім часом неодноразово робили,

– зауважив Єрін.

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Він наголосив, що, з огляду на певні обставини та заяви Росії про можливе посилення й загострення ситуації, а також більшу активізацію їхніх дій – не можна не те що виключати такі удари, а потрібно до них готуватися.

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