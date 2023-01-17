Про це 24 Каналу сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. Він наголосив, що потрібно бути готовими до чергової атаки з боку Росії.
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Наскільки велика небезпека нового ракетного удару
Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що загроза авіаційних та ракетних ударів по території України з боку Росії залишається дуже високою.
Ці рухи кораблів здійснюються і як з метою просто підтримання якоїсь, скажімо так, ситуації підвищеної небезпеки та очікування, і так само вони (росіяни – 24 Канал) можуть здійснювати удари по території України, що останнім часом неодноразово робили,
– зауважив Єрін.
Єрін розповів про високу загрозу ракетних атак Росії з Чорного моря: дивіться відео
Він наголосив, що, з огляду на певні обставини та заяви Росії про можливе посилення й загострення ситуації, а також більшу активізацію їхніх дій – не можна не те що виключати такі удари, а потрібно до них готуватися.
Що відомо про масовану атаку України 14 січня
- Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Це перший масштабний обстріл у 2023 році. На жаль, були серйозні влучання.
- Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ракета зруйнувала цілий під'їзд – люди опинилися під завалами. На жаль, загинули 40 жителів будинку, з них – три дитини. Станом на ранок 17 січня тривали пошуково-рятувальні роботи.
- Відомо, що Росія цинічно та цілеспрямовано вдарила ракетою Х-22 по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі. За даними Повітряних сил ЗСУ, Україна не має засобів для збиття цієї ракети, її похибка влучання може становити тільки до 600 метрів.