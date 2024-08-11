Почему Россия делала паузу в запуске ракет KN-23 из КНДР: в Defense Express объяснили

Россия снова начала использовать для ударов по Украине северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Паузу в применении этих ракет россияне могли использовать для работ по их доработке.

По предварительной информации, в ночь на воскресенье российские оккупанты ударили северокорейской ракетой по Киевской области. В результате удара погибли отец и 4-летний сын, еще 3 человека получили ранения

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Как россияне используют ракеты из КНДР

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что в ночь на 11 августа россияне использовали четыре баллистические ракеты KN-23 производства Северной Кореи, которые были запущены из района Воронежа. Олещук отметил, что эти ракеты, хоть и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению.

После удара Владимир Зеленский заявил, что для эффективной защиты от баллистического вооружения врага Украине нужны дополнительные средства, в частности противоракетные комплексы и снятие ограничений на удары по территории России.

Аналитики Defense Express отметили, что после паузы в 5 месяцев Россия возобновила и постепенно наращивает использование баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине.

Первый эпизод применения ракет из КНДР после длительной паузы состоялся 31 июля, тогда КN-23, к счастью не долетела до цели. Следующий случай был 6 августа этого года, тогда одна из северокорейских ракет, упавшая под Броварами, развалилась в воздухе.

На этом фоне можем предположить, что эту паузу в 5 месяцев враг мог использовать для работ по доработке KN-23 или же для наработки новой тактики использования этого вооружения для ударов по Украине,

– говорится в материале.

Стоит отметить, что северокорейские баллистические ракеты имеют боевую часть с фугасным снаряжением, мощность которой может достигать 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Максимальная дальность пуска этих ракет составляет до 650 километров.