Сложнее "Искандера": почему северокорейские ракеты KN-23/KN-24 очень трудно сбить

Украинская ПВО за три года полномасштабной войны научилась сбивать самые сложные цели с ограниченным ресурсом. Однако ракеты "Хвасонг" сложнее сбить, чем тот же "Искандер".

Об этом говорится в материале 24 Канала "Контрабанда смерти: как КНДР и Россия модернизируют баллистические ракеты благодаря Западу․ Исследование".

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Ракеты КНДР сложнее сбить, чем "Искандеры"

Patriot или SAMP/T значительно проще сбивают "Искандеры", чем северокорейские ракеты. Чтобы поразить одну только KN-23, которая летела на Киев во время атаки 6 июня, ПВО была вынуждена использовать немало крайне дорогих боеприпасов для Patriot. Вторую ракету производства Северной Кореи не удалось сбить.

Как констатируют эксперты, работавшие на местах падений и прилетов, KN-24 (Hwasong-11B) или ее более дальнобойная "сестра" KN-23 (Hwasong-11Ga) являются крайне сложными целями для систем ПРО,

– говорится в статье.

К тому же боевая часть KN-23 и KN-23A весит до тонны. А у "Искандера" – 480 килограммов.

Важно! На днях Буданов заявил, что ракеты из Северной Кореи усовершенствовали. Теперь они более точные.

В последние годы россияне используют баллистику как основное средство поражения на больших расстояниях. Они понимают, что Украина не имеет возможности закрыть небо противоракетными комплексами на большей части территории. А потому бьют по городам, которые являются наиболее незащищенными, а также по Киеву, который остается для Кремля приоритетом по поражению.