Ракеты, которые попали в Винницкий аэропорт выпустили из Приднестровья

Россия 6 марта цинично обстреляла аэропорт в Виннице. 8 ракет террористы выпустили из оккупированного Приднестровья.

Рядом с аэропортом расположена военная база. Она находится на реконструкции и никакой техники на ней нет.

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Враг выпустил 8 ракет ориентировочно из Приднестровья. Мы не сдаемся,

– подчеркнул спикер воздушных сил Юрий Игнат.

Смотрите видеообращение Юрия Игната:

Заметим, Приднестровье – это территория Молдовы, которую незаконно оккупировала Россия. Известно, что сепаратисты уже перевели свои войска в состояние боевой готовности, однако они уверяют, что якобы не будут воевать против Украины.

На обстрелы в Виннице отреагировал президент Владимир Зеленский. Он в очередной раз призвал мировых лидеров закрыть небо над Украиной. Ведь если НАТО этого не сделает, это будет означать, что Альянс хочет, чтобы украинцев убивали.

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