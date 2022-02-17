Химическое оружие или теракт, – Блинкен говорит, что Россия хочет создать повод для нападения

Энтони Блинкен заявил, что Россия пытается делать шаги к войне. По его словам, страна-агрессор планирует создать повод для нападения и даже может атаковать Киев.

Государственный секретарь США отметил, что это может быть насильственное событие в Украине, или же какое-либо обвинение против правительства. Об этом он сообщил во время заседания Совбеза ООН 17 февраля.

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Глава Госдепа указал: "Мы пока точно не знаем, что это может быть. Это может быть сфабрикованный террористический акт, могут быть открытия братских могил, могут быть нападения на гражданское население, или может быть фейковое или настоящее нападение с использованием химического оружия".

В российских медиа уже начались обвинения, чтобы заложить основы для оправдания потенциальной войны. Российское правительство может заявить, что они защищают русскоговорящее население и начать нападение. Российские ракеты и бомбы могут начать летать над Украиной,

– продолжил Энтони Блинкен.

"Кибератаки также приведут к нарушению работы украинских учреждений. После того российские танки и военные смогут поразить по ключевым элементам инфраструктуры, которые уже были определены. Они могут напасть на Киев, где живут почти 3 миллиона человек", – отметил госсекретарь.

Украина готова дать отпор России

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В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы стать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!