Ракеты к NASAMS и HIMARS: детали нового мощного пакета военной помощи от США
США выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды Украины. В частности, в пакете содержатся ракеты к NASAMS и HIMARS.
Президент США Джозеф Байден 23 ноября дал соответствующее поручение госсекретарю Энтони Блинкену. На выделение этой помощи уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил партнеров нашего государства за поддержку.
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США предоставит еще один пакет военной помощи для Украины
В Минобороны США рассказали, что всего с начала правления администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине свыше 19,7 миллиарда долларов на безопасность, в том числе свыше 19 миллиардов – с начала неспровоцированного вторжения России.
В очередном пакете помощи на 400 миллионов долларов содержатся:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным комплексам;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 10 тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- 150 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- более 100 легких тактических автомобилей;
- более 20 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
- более 200 генераторов;
- запчасти к гаубицам калибром 105 миллиметров и другой техники.
Учитывая неустанные и жестокие ракетные и беспилотные атаки России на украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру, дополнительный потенциал противовоздушной обороны остается неотложным приоритетом,
– говорится в сообщении.
В Пентагоне считают, что дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим неотложным угрозам.
"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить ей ключевые средства", – подытожили в Минобороны США.Интересно! США 22 ноября выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки
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