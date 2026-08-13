Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что партнеры Украины понимают проблему нехватки ракет в нашей стране и важность защиты людей. Важной в коммуникации с ними является активность в переговорах.

Ожидания в отношении ПВО со стороны американцев

По словам советника Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский четко говорит о том, что у Украины есть на складах и сколько чего нужно иметь для защиты инфраструктуры. Кроме того, президент проявляет инициативу на переговорных площадках, общается с американцами и получает множество деловых и политических предложений.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Европой – есть ряд лоббистов, которые ищут возможности на внутреннем рынке и решения для защиты Украины.

Поэтому, думаю, эффект будет. Давление, в хорошем смысле этого слова, носит как публичный, так и непубличный характер. В США даже электорат оказывает давление на администрацию президента. Это справедливо. Есть понимание, что защититься от "маньяка" (Путина, – 24 Канал) можно, только если у тебя есть инструмент на складах. На переговорах, не сомневаюсь, выйдем на позитивные решения,

– подчеркнул он.

Подоляк о ПВО от США: смотрите видео

Подоляк добавил, что у партнеров также есть понимание других важных для Украины аспектов. Прежде всего речь идет о санкциях (которые должны быть более жесткими) против тех, кто вовлечен в ракетостроение России – производит для этого необходимую продукцию и продает через посредников. Также речь идет об ударах по российским военным предприятиям и мобильным пусковым установкам.

Добавим, что сейчас Украина располагает лишь 1% от того количества ракет-перехватчиков для систем Patriot, которое находится в запасах США. Поэтому даже небольшая доля запасов могла бы изменить ситуацию.