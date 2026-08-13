Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що партнери України мають розуміння дефіциту ракет у нашій країні та важливості захисту людей. Важливою у комунікації з ними є активність та переговорах.

Очікування на ППО від американців

За словами радника Офісу Президента України, Володимир Зеленський чітко говорить про те, що Україна має на складах і скільки чого потрібно мати для захисту інфраструктури. Крім того, президент проактивний на переговорних майданчиках, спілкується з американцями та отримує безліч бізнесових та політичних пропозицій.

Схожою ситуація є і з Європою – є низка лобістів, які шукають можливості на внутрішньому ринку та рішення для захисту України.

Тому, думаю, ефект буде. Тиск, у доброму сенсі цього слова, є і публічний, і непублічний. В США навіть електорат тисне на адміністрацію президента. Це справедливо. Є розуміння, що захиститись від "маніяка" (Путіна, – 24 Канал) можна тільки, якщо в тебе є інструмент на складах. На переговорах, не сумніваюсь, вийдемо на позитивні рішення,

– підкреслив він.

Подоляк про ППО від США: дивіться відео

Подоляк додав, що у партнерів є також розуміння щодо інших важливих аспектів для України. Насамперед мовиться про санкції (які мають бути жорсткішими) проти тих, хто залучений до ракетобудування Росії – виробляє для цього необхідну продукцію та продає через посередників. Також мовиться про удари по російських мілітарних підприємствах та пускових мобільних установок.

Додамо, що зараз Україна має лише 1% від тієї кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot, яка міститься у запасах США. Тому невелика частка запасів могла б змінити ситуацію.