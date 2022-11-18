В Воздушных силах отреагировали на вероятное использование Россией ракеты из "ядерного арсенала"

Недавно появилась информация, что Россия запустила по Украине крылатую ракету Х-55 из своего "ядерного арсенала". В Воздушных силах ВСУ уже отреагировали на это.

Подтвердить или опровергнуть использование Россией крылатой ракеты с имитатором ядерной боеголовки пока нельзя. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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Применяли ли Россия ракеты из "ядерного арсенала"

Как рассказал Игнат, задача Воздушных сил – уничтожить цель. Все что там дальше на земле – идентифицируют специалисты, определяющие тип ракеты.

Почему и как они это делают? Версий много. Возможно, действительно и заканчивается запас крылатых ракет в России, а возможно запускают их как ложные цели. Вопросы разные по этому поводу,

– заявил спикер Воздушных сил.

Что касается того, использовала ли Россия ракеты с имитатором ядерной боеголовки против Украины, Игнат призвал дождаться выводов специалистов.

"Подтвердить эту информацию должны соответствующие органы, которые собирают остатки ракет, они их документируют, собирают как вещественные доказательства. Пусть сначала будет озвучено заявление этих людей, которые за это ответственны", – подчеркнул Игнат.

Россия выпустила ракету с имитатором ядерной боеголовки

17 ноября, по меньшей мере 4 дронов-камикадзе, Воздушные силы ВСУ сбили над Киевщиной две крылатые ракеты.

СМИ писали, что одна из этих ракет – это крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее прикрутили блок, являвшийся имитатором ядерной боевой части. То есть:

россияне взяли ракету Х-55 из своего "ядерного арсенала";

"открутили" от этой ракеты ядерную боеголовку;

вместо нее поставили пустую "болванку";

ударили по Украине.

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