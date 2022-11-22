Резников обнародовал остатки ракетного арсенала России
Источник:Алексей Резников
Появилась оценка остатков ракетного арсенала России. Ее обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.
Кстати, ранее стало известно, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет по всему запасу, который был до начала вторжения в Украину в феврале. Об этом заявлял Алексей Данилов.
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Остатки ракетного арсенала России
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.
Также министр назвал четыре врага российского ракетного арсенала:
- блестящие украинские войска ПВО;
- бездарные российские ракетные войска;
- санкции;
- время.
Остатки ракетного арсенала России / статистика Алексея Резникова
Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!
– призвал Резников.
Какие ракеты есть у России
Россия имеет на вооружение девять типов ракет:
- "Точка-У"
- Х-59
- Х-553
- Х-22
- "Калибр"
- "Искандер"
- П-800 "Оникс"
- Х-31
- Х-101
Напомним, во время ракетной атаки 17 ноября Воздушные силы ВСУ сбили над Киевской областью две крылатые ракеты. Вероятно, одна из них – крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее пристроили блок, являвшийся имитатором ядерной боевой части. Ее россияне могли использовать как ложную цель для нашей системы ПВО.
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