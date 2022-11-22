Резников обнародовал остатки ракетного арсенала России

Появилась оценка остатков ракетного арсенала России. Ее обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.

Кстати, ранее стало известно, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет по всему запасу, который был до начала вторжения в Украину в феврале. Об этом заявлял Алексей Данилов.

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Остатки ракетного арсенала России

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.

Также министр назвал четыре врага российского ракетного арсенала:

блестящие украинские войска ПВО;

бездарные российские ракетные войска;

санкции;

время.



Остатки ракетного арсенала России / статистика Алексея Резникова

Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!

– призвал Резников.

Какие ракеты есть у России

Россия имеет на вооружение девять типов ракет:

"Точка-У"

Х-59

Х-553

Х-22

"Калибр"

"Искандер"

П-800 "Оникс"

Х-31

Х-101

Напомним, во время ракетной атаки 17 ноября Воздушные силы ВСУ сбили над Киевской областью две крылатые ракеты. Вероятно, одна из них – крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее пристроили блок, являвшийся имитатором ядерной боевой части. Ее россияне могли использовать как ложную цель для нашей системы ПВО.



Сколько ракет еще осталось в России / Инфографика 24 канала

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