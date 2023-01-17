В Воздушных силах объяснили, сможет ли Украина сбивать ракеты С-300

Оккупанты наносят удары по мирным украинским городам ракетами С-300. Они долетают до цели через несколько минут, и обнаружить их непросто.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что скорость ракеты С-300 свыше 3,5 тысяч километров в час, а С-400 – более 4 тысяч километров в час.

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По словам Игната, Харьковщина, Николаевщина и другие прифронтовые области Россия периодически поражает ракетами С-300. Максимальная дальность этих ракет составляет до 150 километров, и они достают до прифронтовых городов.

Чем ближе они к линии боевого столкновения, чем ближе они к цели, которую пытается уничтожить, тем точнее будет удар. На большем расстоянии речь о точности может уже и не идти.

– добавил представитель командования воздушных сил ВСУ.

Игнат убежден, что попадание в здание в Днепре, повлекшее ужасные последствия, было совершено ракетой С-300, а зенитной ракетой.

Назначение зенитной ракеты - поразить воздушную цель, "решетить" тысячами впечатляющих элементов, заметил говорящий. А если она попадает точечно, в небольшой дом, то может нанести огромный ущерб, в том числе ударной волной.

Обнаружение С-300

Выявлять о запуске этих ракет заранее можно, подчеркнул Игнат. Так же как в варианте с обнаружением реактивных систем залпового огня (РСЗО), когда Воздушные силы имеют данные о применении РСЗО в определенном районе.

Противник выходит на ударную позицию. Если есть сведения, будет объявлена воздушная тревога. Речь идет о десятках секунд,

– добавил говорящий.

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Как уничтожать С-300

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ, ракеты С-300 – это средства ПВО, и их не могут сбивать такие же ракеты. То есть средства, которые сейчас есть у Украины, не могут уничтожать эти ракеты в воздухе.

Поэтому их нужно уничтожать там, где они находятся,

– акцентировал военный.

Он отметил, что для уничтожения С-300 необходимы данные об их местонахождении по разведке. Это уже происходит, российские средства ПВО уничтожает украинская реактивная артиллерия, в том числе Himars и противорадиолокационные ракеты Harm.

"Ракетами Harm летчики-истребители фактически ежедневно прикрывают с воздуха группы штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят удары по земле. И заодно наносят удары по позициям средств противовоздушной обороны противника", – добавил спикер.

В С-300 работают радары и на этот сигнал улетают противорадиолокационные ракеты, пояснил Игнат. В сводках Генерального штаба есть сведения об уничтожении систем С-300 или радиолокационных станций.

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