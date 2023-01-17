Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що швидкість ракети С-300 понад 3,5 тисячі кілометри на годину, а С-400 – понад 4 тисячі кілометрів на годину.

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За словами Ігната, Харківщина, Миколаївщина та інші прифронтові області Росія періодично вражає ракетами С-300. Максимальна дальність цих ракет становить до 150 кілометрів, і вони дістають до прифронтових міст.

Що ближче вони до лінії бойового зіткнення, що ближче вони до цілі, яку намагається знищити, тим буде точніший удар. На більшій відстані мова про точність може вже і не йти,

– додав речник командування повітряних сил ЗСУ.

Ігнат переконаний, що влучання в будинок у Дніпрі, яке призвело до жахливих наслідків, було здійснене ракетою С-300, а зенітною ракетою.

Призначення зенітної ракети — вразити повітряну ціль, "зрешетити" тисячами вражаючих елементів, зауважив мовець. А якщо вона влучає точково, у невеликий будинок, то може завдати величезної шкоди, зокрема і ударною хвилею.

Виявлення С-300

Виявляти про запуск цих ракет заздалегідь можна, підкреслив Ігнат. Так само як у варіанті з виявленням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), коли Повітряні сили мають дані про застосування РСЗВ в певному районі.

Противник виходить на ударну позицію. Якщо є такі відомості, буде оголошена повітряна тривога. Мовиться про десятки секунд,

– додав мовець.

Ігнат про російські атаки ракетами С-300: дивитись відео

Як знищувати С-300

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, ракети С-300 – це засоби ППО, і їх не можуть збивати такі ж самі ракети. Тобто засоби, які зараз має Україна, не можуть знищувати ці ракети у повітрі.

Тому їх потрібно знищувати там, де вони перебувають,

– акцентував військовий.

Він зауважив, що для знищення С-300 необхідні дані про їхнє місцеперебування з розвідки. Це уже відбувається, російські засоби ППО знищує українська реактивна артилерія, зокрема Himars і протирадіолокаційні ракети Harm.

"Ракетами Harm льотчики-винищувачі фактично щодня прикривають з повітря групи штурмовиків та бомбардувальників, які завдають ударів по землі. І заодно завдають ударів по позиціях засобів протиповітряної оборони противника", – додав спікер.

В С-300 працюють радари і на цей сигнал летять протирадіолокаційні ракети, пояснив Ігнат. У зведеннях Генерального штабу є відомості про знищення систем С-300 або радіолокаційних станцій.

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