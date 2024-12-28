Греция предаст Украине ракеты Sea Sparrow

Греция передаст Украине ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Они используются в системах противовоздушной обороны FrankenSAM.

Греция передаст их из-за того, что ей самой они не нужны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ekathimerini.com.

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На что способны эти ракеты

Украина получит от Греции 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Эти ракеты ранее находились на вооружении ВМС и ВВС Греции почти 40 лет. Однако по современным военным стандартам они больше не соответствуют оперативным потребностям.

Справка: Sea Sparrow – это американские зенитные ракеты ближнего действия. В Украине есть необходимые для их запуска системы FrankenSAM – адаптированные пусковые установки ЗРК "Бук-М1".

Передача зенитных ракет является частью более масштабного пакета военной помощи, который также включает артиллерийские боеприпасы, оружие и другое снаряжение. Правительство Греции отмечает, что эти поставки не повлияют на обороноспособность страны в Эгейском море.

Ранее Греция рассматривала вариант модернизировать и передать Украине 32 истребителя F-16. Зато Греция хочет приобрести 20 самолетов Rafale во Франции и до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 у США.