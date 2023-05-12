Великобритания 11 мая наконец-то официально подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Теперь в России на оккупированных территориях не осталось безопасных мест в глубоком тылу.

Ракета Storm Shadow – это самое дальнобойное оружие, которое Украина официально получила от партнеров. Благодаря этим ракетам украинские военные могут бить на расстоянии не менее 300 километров. Более подробно о том, как Украина может использовать Storm Shadow – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Куда достают ракеты Storm Shadow

Заявленная дальность пуска этой крылатой ракеты составляет более 250 километров в экспортном варианте и до 560 километров для армии Франции и Британии.

Какую дальность ракеты получила Украина – неизвестно и пусть это останется сюрпризом для оккупантов.

Также неизвестно, сколько именно Storm Shadow могли передать Украине. В целом этих ракет не так уж много, а цена на них достаточно высока.

В частности, стоимость одного Storm Shadow колеблется в пределах 1 – 2,3 миллиона евро, хотя это не российский "Калибр", который стоит 6 миллионов долларов, или Х-101 стоимостью от 11 или 13 миллионов долларов.

Что касается количества, то неофициальные данные свидетельствуют, что общий заказ этих ракет для воздушных сил Великобритании в 1990-х годах составлял до 1000 единиц, еще 500 – Францией, Италия заказала 200. Был ли заказ выполнен – тоже неизвестно.

Как бы то ни было, но эти ракеты покрывают всю оккупированную территорию Украины.

. Украина не наносит удары по территории России, а сосредоточена исключительно на деоккупации собственных земель.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро 11 мая опубликовал карту, куда могут достать ракеты Storm Shadow.



Куда достают ракеты Storm Shadow / Фото Твиттер Пола Массаро

Какие важные объекты россиян могут уничтожить ВСУ

Украинский военный портал Defence Express Ракета Storm Shadow подходит для удара по наиболее важным объектам противника, к которым относятся командные пункты, авиабазы, склады топлива и боеприпасов, базы хранения техники, корабли и другие объекты.

При этом следует подчеркнуть, что достаточно высока цена на ракету и может определять цели, по которым будут наносить удары Силы обороны.

Журналисты "Крым.Реалии" рассказали о важных объектах России в оккупированном Крыму, которые теперь оказались в опасности из-за Storm Shadow.

Джанкой – это ключевой узел для обеспечения русской армии на Юге. Именно здесь сошлись автомобильные и железные дороги, ведущие к одноимённому аэродрому "Джанкой", где Россия базирует боевые самолеты.

– это ключевой узел для обеспечения русской армии на Юге. Именно здесь сошлись автомобильные и железные дороги, ведущие к одноимённому аэродрому "Джанкой", где Россия базирует боевые самолеты. Нефтебаза в Феодосии – обеспечивает горючим истребители и российские штурмовики. Ранее ее атаковал дрон, в результате чего сгорело 40 тысяч тонн топлива.

– обеспечивает горючим истребители и российские штурмовики. Ранее ее атаковал дрон, в результате чего сгорело 40 тысяч тонн топлива. Морской порт Феодосии и Севастопольская бухта – здесь базируются российские корабли ракетоносцы, атакующие Украину ракетами типа "Калибр".

– здесь базируются российские корабли ракетоносцы, атакующие Украину ракетами типа "Калибр". Крымский мост – это важный мост, по которому Россия перебрасывает оружие на Юг Украины. Россиянам будет очень сложно компенсировать его потерю.

Ракеты Storm Shadow могут стать и фактором сдерживания российских оккупантов. В частности, россияне могут прибегнуть к "жесту доброй воли", не рискуя своей техникой.

В первую очередь речь идет о самолетах, а также кораблях, атакующих Украину ракетами. Именно так Россия поступила, когда Украина получила HIMARS, а затем GLSDB.

Сначала оккупанты перенесли свои склады и базы на расстояние более 100 километров, после чего им пришлось отойти еще на минимум 50 километров.



Сравнение дальнобойности HIMARS и Storm Shadow / Фото Telegraph

Сколько ракет Storm Shadow нужно для удара по Крымскому мосту

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью 24 Канала рассказал, что 3 – 4 ракеты Storm Shadow выведут из строя Крымский мост на длительное время.

В результате, как сказал Свитан, 30% техники, которую Россия перебрасывает через Крымский мост, перестанут идти минимум на полгода.

Роман Свитан о передаче Украины Storm Shadow: смотрите видео

Протаранить ПВО россиян: смогут ли оккупанты сбивать Storm Shadow

Украинские военные сбивают крылатые ракеты, которыми Россия атакует нашу страну. Storm Shadow тоже крылатая ракета и в России есть средства для ее сбития.

Но разработчики и эксперты отмечают, что эта ракета создана для прорыва мощнейшей ПВО. И самое интересное, что Storm Shadow уже имела дело с российским С-400.

Как пишет Defence Express, Storm Shadow считается совершенной современной крылатой ракетой, которая уже использовалась в боевых условиях. Эта ракета преодолевала насыщенную ПВО в Сирии, где ей противодействовали не только сирийцы, но и россияне с С-400, "Панцирями" и другими ЗРК.

Как работает ракета Storm Shadow: видео

Storm Shadow создана для маловысотного прорыва противовоздушной обороны, что характерно для любой крылатой дозвуковой ракеты. Ракета сконструирована с использованием технологий малозаметности.

Storm Shadow имеет совершенную систему наведения, состоящую из инерциальной, спутниковой, а также DSMAC, когда ракета сканирует под собой земную поверхность и считывает с эталонным изображением.

Главной особенностью системы наведения является тепловизионная головка, которая находится под сбрасываемым обтекателем в районе цели. Благодаря этому ракета ищет заложенную в память цель и доводит ее, а не просто бьет в координату.

Боевая часть весом 450 кг предназначена для поражения высокозащищенных объектов. В базовой версии предусмотрена двухступенчатая специально разработанная боевая часть под названием BROACH.

Ее суть состоит в том, что сначала срабатывает кумулятивный заряд, пробивающий землю, армированный бетон или другое препятствие, а уже в это отверстие попадает основная боевая часть. Декларируется, что BROACH эквивалентен по возможностям бетонобойным боевым частям.



Принцип действия Storm Shadow / Фото Telegraph

Что будет носителем ракет Storm Shadow

Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что Украина может получить ракеты Storm Shadow как воздушного базирования, так и морского. Что касается морского базирования, то очевидно, что украинским военным придется использовать их с земли, как в случае с Harpoon.

Боевая часть Storm Shadow весит 450 килограммов, что вдвое больше, чем у ATACMS. Как отмечает Defence Express, самолет с крылатой ракетой воздушного базирования естественно имеет значительно большую мобильность, чем любой грунтовой тактический ракетный комплекс.

Аналитики отмечают, что носитель за один день может совершить пуск по целям на севере, юге и востоке. Для HIMARS с ATACMS в условиях широких границ Украины – это нереально.

То есть это действительно изменяет правила игры с учетом реальных возможностей и потенциальной эффективности. Тем более, что дальность до 300 километров остается дискуссионной, потому что есть крайне важный фактор, почему речь вполне может идти и об оригинальной версии Storm Shadow с дальностью 560 километров,

– пишет Defence Express.

Важен вопрос адаптации Storm Shadow под украинские ракетоносители. Как пишет "Зеркало недели", Су-24М будет "пусковой установкой" для британских ракет

В Defence Express напоминают, что советские самолеты Украины уже адаптировали к противорадиолокационным ракетам AGM-88 HARM, высокоточным планирующим бомбам JDAM-ER, а также неуправляемым реактивным Zuni.

Впрочем, что эксперты, что официальные лица в Киеве неоднократно отмечали, что Украине нужны западные многоцелевые истребители, в частности F-16, чтобы более качественно использовать ракеты.