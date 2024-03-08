"Обязательно будут у нас": Данилов о сроках поставок ракет Taurus и ATACMS для Украины

Украине для противостояния российской агрессии чрезвычайно важно дальнобойное вооружение. В частности, ракеты Taurus и ATACMS. Алексей Данилов высказал свое мнение относительно того, когда они будут у нас.

В эфире "Украинского Радио" секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос о перспективах получения нашим государством ракет Taurus и ATACMS. Его спросили, когда нам смогут предоставить соответствующее вооружение западные партнеры.

Тем временем Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для Украины: когда ждать боеприпасы

Данилов призвал немного подождать

Итак, секретарь СНБО отметил, что соответствующий вопрос обязательно будет сдвинут. Он также обратил внимание на то, что сейчас рассказывает Олаф Шольц. По мнению Данилова, немецкий канцлер таким образом может оставить свою военную промышленность вообще без заказов.

Я могу привести пример: первые страны, которые начинали нам давать такое тяжелое вооружение, – это Великобритания и Франция. И мы сегодня применяем эти средства поражения, если говорить о Черном море, и видим перфектные результаты, которые мы имеем в этом направлении,

– отметил Данилов.

Он также добавил, что Швеция, которая начала и продолжает поставлять нам определенные средства поражения, уже получает на свое вооружение заказ на миллиарды долларов. А все потому, что оно продемонстрировало себя непосредственно на линии фронта и в боевых условиях.

Если же Шольц хочет завалить свою промышленность, оставить бизнес Германии без заказа, то он дальше может делать вид, что мы кого-то будем атаковать. Мы защищаем свою землю и освобождаем только ее, у нас нет посягательств на землю России и мы к ним не приходили,

– добавил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас Украина защищает и Шольца, и Германию, и Европу от российских захватчиков. И если бы мы просели 24 февраля 2022 года, как об этом докладывали и Шольцу, и всем остальным, именно они бы сейчас воевали. И тогда бы уже мы посмотрели, какие из них воины.

Алексей Данилов подчеркнул, что нам нужны не войска, а "способность защищаться от безумного российского оккупанта". Он добавил, что остальное мы способны делать самостоятельно. И он убежден, что рано или поздно это дойдет и до самого Шольца, и до его окружения, которое отговаривает его от передачи Taurus.

Что же касается ATACMS, то давайте немного подождем. Я более чем уверен, что они обязательно будут у нас и при случае мы будем ими уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на нашу землю,

– добавил Данилов.

Накануне Владимир Зеленский дал интервью. В нем глава государства рассказал, что бы могло изменить ход войны. По словам президента Украины, этому могло бы поспособствовать дальнобойное оружие. Он отметил, что оно бы помогло нашим военным продвигаться на фронте.