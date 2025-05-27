Украина может получить немецкие Taurus: что конкретно способны изменить эти ракеты

В СМИ пишут, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Речь идет о 100 – 150 крылатых ракет. Это мощное оружие, однако пока неизвестно, станет ли двигателем больших изменений для противостояния врагу.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, отметив, что доподлинно неизвестно, какой будет позиция немецкого правительства по применения Taurus. Германия может позволить атаковать этими ракетами или только оккупированной территории Украины, или же и всю Россию.

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Использование Taurus

Михаил Самусь заметил, что применение ракет Taurus, вероятно, не станет переломным моментом в войне против России, однако вклад в эффективность противодействия оккупантам может быть серьезным.

Все зависит от эффективности операций, к которым это оружие будут привлекать, ведь применение любых ракет должно быть продумано до мельчайших деталей.

Для достижения максимально эффективного результата надо максимально эффективно планировать применение этого оружия,

– сказал военный эксперт.

Конечно, Украине хотелось бы получить как можно больше ракет Taurus, но в Германии запасы этого оружия довольно малы.

Важно! Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США больше не ограничивают дальность действия оружия, которое поставляют Украине, что открывает Киеву возможность наносить удары по военным объектам в России. Также он отметил, что теперь важно обеспечить Украину этим дальнобойным оружием, в частности ракетами Taurus. В то же время правительство Германии решило не раскрывать детали будущих поставок.

Если немецкое правительство отправит Украине это оружие, то наши военные смогут провести несколько операций, которые, возможно, будут способствовать ослаблению России, в том числе и на переговорах.