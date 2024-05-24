Шольц убеждает, что программированием Taurus могут заниматься только немецкие офицеры

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus. Он отметил, что программированием этого вооружения не могут заниматься украинские военные.

Об этом Олаф Шольц заявил во время общения с гражданами в Берлине. В то же время политик отметил, что не будет посылать своих солдат выполнять эти функции из-за риска "эскалации".

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Шольц о ракетах Taurus

С моей точки зрения, проблематично передать оружие, которое может бить на 500 километров и является таким точным, что с точки зрения страны, которая ее передает, это было бы оправдано только в том случае, если она сама будет определять и устанавливать цели. А это, опять же, невозможно, поскольку мы хотим не стать сами участниками этого противостояния, а оставаться крупнейшими в Европе сторонником Украины,

– объяснил Шольц.

Политик добавил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе, но стремится предотвратить дальнейшую "эскалацию" – то есть превращение в войну между Россией и НАТО. В этом Шольц видит свою ответственность. Он отметил, что можно только представить себе, что произошло бы с миром, если бы это произошло.

В то же время Шольц акцентировал на том, что Германия предоставила или пообещала Украине помощь на общую сумму 28 миллиардов евро. В частности, только в этом году в бюджет заложили 7 миллиардов на эти цели. Канцлер отметил, что страна передает Украине танки, боеприпасы, много САУ Gepard, а еще – Iris-T и планирует передать Patriot.

Помощь от Германии

Германия 24 мая сообщила о новом пакете помощи для Украины. Он включает, в частности, 10 основных боевых танков LEOPARD 1 A5, 3 реактивные системы залпового огня HIMARS2, снаряды, противоминное орудие, эвакуационные и инженерные машины, дроны и другое вооружение.

В тот же день стало известно, что в Украину поступила еще один зенитный комплекс IRIS-T. Информацию подтвердили в Минобороны страны. Это уже 4 такая система ПВО. В общем Берлин пообещал Киеву 9 комплексов IRIS-T SLM и 11 комплексов IRIS-T SLS.