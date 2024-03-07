Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что решение об использовании определенного оружия принимают военные, учитывая стратегические мотивы. В то же время он отметил, что Украина строго придерживается всех договоренностей, которые заключает со своими партнерами.

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В вопросе Taurus есть три важных фактора

"Во-первых, решение об использовании того или иного вида оружия должны принимать военные, исходя из своих тактических и стратегических соображений. Они абсолютно точно будут иметь конкретные аргументы, почему так или иначе используют оружие", – отметил Михаил Подоляк.

Второй фактор заключается в соблюдении договоренностей. Украина ответственно к этому относится и строго следит за тем, чтобы ни в коем случае не нарушить обязательства, которые мы на себя взяли. Украинская сторона прекрасно понимает важность доверительных отношений со всеми партнерами.

Третий фактор – это то, что Россия, инициировав войну, предоставила нам возможность воспользоваться статьями Конвенции ООН и в рамках международного права вести войну, в том числе и на территории России, уничтожая военные объекты,

– подчеркнул Подоляк.

Украина ведет оборонительную войну, она ее не инициировала, поэтому имеет юридическое право уничтожать любые российские объекты. По словам советника ОПУ, если мы будем иметь инструменты, которые позволят уничтожать российские военные объекты, то Украина это будет делать, ведь имеет такое право, в отличие от России.

Война всегда является двусторонней

"России надо понимать, что война не может быть только в одну сторону. Это не какое-то мифическое "сво", а классическая, неспровоцированная, захватническая война. В международном праве четко прописано, как ее можно вести", – сказал Подоляк.

Украина юридически защищена от любых преследований, если будет использовать то или иное оружие на любой территории, в частности не только на оккупированной. Это уже начинают понимают наши партнеры.

Война является двусторонней, и Россия за эту войну должна платить максимальную цену. Относительно этого, то желательно, чтобы было оружие, чтобы вопрос замороженных активов перестали обсуждать, потому что Россия вышла из юрисдикции международного права, начав войну,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Поэтому международное право не защищает российские активы. Они должны быть переданы Украине, или направлены на инвестиции в военное производство. Только если удастся избавиться от этой двусмысленности, кощунства, компаний, работающих в России, решить вопрос активов, тогда мы увидим быструю финализацию войны.

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