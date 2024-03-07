Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що рішення щодо використання певної зброї ухвалюють військові, з огляду на стратегічні мотиви. Водночас він наголосив, що Україна суворо дотримується всіх домовленостей, які укладає зі своїми партнерами.

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У питанні Taurus є три важливі фактори

"По-перше, рішення про використання того чи іншого виду зброї мають приймати військові, виходячи зі своїх тактичних і стратегічних міркувань. Вони абсолютно точно матимуть конкретні аргументи, чому так чи інакше використовують зброю", – зауважив Михайло Подоляк.

Другий фактор полягає у дотриманні домовленостей. Україна відповідально до цього ставиться та суворо стежить за тим, щоб в жодному разі не порушити зобов'язання, які ми на себе взяли. Українська сторона чудово розуміє важливість довірливих стосунків з усіма партнерами.

Третій фактор – це те, що Росія, ініціювавши війну, надала нам можливість скористатися статтями Конвенції ООН і в межах міжнародного права вести війну, зокрема й на території Росії, знищуючи військові об'єкти,

– наголосив Подоляк.

Україна веде оборонну війну, вона її не ініціювала, тому має юридичне право знищувати будь-які російські об'єкти. За словами радника ОПУ, якщо ми матимемо інструменти, які дозволять знищувати російські військові об'єкти, то Україна це робитиме, адже має таке право, на відміну від Росії.

Війна завжди є двосторонньою

"Росії треба розуміти, що війна не може бути тільки в один бік. Це не якесь міфічне "сво", а класична, неспровокована, загарбницька війна. У міжнародному праві чітко прописано, як її можна вести", – сказав Подоляк.

Отже, Україна юридично захищена від будь-яких переслідувань, якщо використовуватиме ту чи іншу зброю на будь-якій території, зокрема не тільки на окупованій. Це вже починають розуміють наші партнери.

Війна є двосторонньою, і Росія за цю війну має платити максимальну ціну. Щодо цього, то бажано, щоб була зброя, щоб питання заморожених активів перестали обговорювати, бо Росія вийшла з юрисдикції міжнародного права, почавши війну,

– наголосив радник голови ОПУ.

Відтак міжнародне право не захищає російські активи. Вони мають бути передані Україні, чи спрямовані на інвестиції у військове виробництво. Тільки якщо вдасться позбутися цієї двозначності, блюзнірства, компаній, які працюють у Росії, розв'язати питання активів, тоді ми побачимо швидшу фіналізацію війни.

Що відомо про передачу Україні Taurus