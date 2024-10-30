Более того, генсек ООН Антониу Гутерреш посетил саммит БРИКС в России. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что "Томагавки" все же могут прибыть в Украину, но для этого нашему государству нужно сделать несколько шагов.

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Реально ли Украине получить "Томагавки" и какие они имеют преимущества

Политтехнолог рассказал, что из-за того, что Россия осуществила эскалационный шаг, привлекая в войну против Украины войска Северной Кореи, Запад должен дать ответ. Удары по КНДР – были бы лучшим законным вариантом, ведь действия страны вместе с Россией являются нарушением санкций ООН.

Если же вы это не сделаете, то дайте это сделать Украине. Дайте нам ракеты "Томагавки",

– отметил Шейтельман.

Во всех военных кампаниях США и их партнеров за последние десятилетия всегда применяли "Томагавки", эти ракеты были основным оружием.

Их себестоимость достаточно высокая, даже больше, чем у Storm Shadow, которые в начале полномасштабного вторжения стоили миллион долларов. "Томагавки" же стоят примерно 1,7 миллиона долларов за одну ракету.

Однако важно, что они имеют достаточно преимуществ. Например, их можно запускать из чего угодно и откуда угодно – с земли, с воды, с воздуха. Storm Shadow же можно запускать только с самолетов образца НАТО. Кроме того, они имеют большую дистанцию полета, что позволило бы Украине уничтожать стратегические склады России. Ракеты летят низко к земле, а значит сбить их будет очень трудно.

Представьте, что Украине позволили ими пользоваться и наносить удары по военным целям. И вот, например, мы разбиваем мост через реку Волга и здесь россияне задумаются. Так США уничтожали все мосты в Белграде, после того Югославия сдалась. С помощью "Томагавков" мы можем и уничтожать все военные цели в Москве. Нам бы открылись замечательные перспективы,

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман отметил, что если бы Украина получила бы даже 1000 таких ракет, что с военного обзора не так много, Россия все равно бы "встала на уши". Ведь в таком случае в каждом крупном городе страны-агрессора раздавались бы взрывы.

Обратите внимание! Издание NYT 29 сообщило, что секретной частью Плана победы Зеленского были сами эти ракеты. В то же время издание объяснило, почему просто заплатить за такое оружие будет недостаточно.

Несмотря на это, генсек ООН Антониу Гутерреш ездил генсек ООН Антониу Гутерреш ездил на саммит БРИКС в Россию вовсе не для того, чтобы предупредить российского диктатора.

Он поехал поесть чак-чак и все. Сейчас цивилизованные страны осуществляют акции против ООН. Для примера, Израиль прогнал миссию ООН из своей страны. Президент Владимир Зеленский, насколько я понимаю, потому что официально это не сообщали, отказал Гутеррешу в визите в Киев,

– сказал он.

Политтехнолог объяснил, что Украина все же может добиться своего и США предоставят нашей стране "Томагавки". Ранее были мнения, что F-16 в небе Украины – это шутка, а оказалось, что нет. Такая же ситуация может быть и с этими ракетами, для этого нужна упорная работа и переговоры.

Кроме того, Украине, по его словам, нужно осуществить дипломатическую акцию и объявить Гутерришу импичмент. Это будет еще эффективнее. если к этому украинские дипломаты привлекут Израиль. Две страны объявляют такую серьезную вещь, что станет для генсека ООН ужасной страницей его репутации.

Да, Россия такое решение заблокирует, но это не важно. Важно, что репутация генсека будет загрязнена и уничтожена. Надо, чтобы с ним не здоровались в ООН, ведь от этого зависит и репутация организации,

– добавил Шейтельман.

К слову, американские чиновники считают, что запрос на ракеты "Томагавк" является "невыполнимым" и отметили, что Украина "не предоставила убедительных доказательств их использования". Наше государство уже предоставило список целей в России для ракет, но пока нет политического решения США.