Российские "Калибры" пролетели над Румынией: что об инциденте говорит страна НАТО

Россия 10 февраля совершила очередную массированную террористическую ракетную атаку по Украине. Впоследствии Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии.

В Румынии пока не подтверждают пролет российских ракет. Заявляют, что они пролетели за 35 километров до границы со страной. Между тем, в минобороны Молдовы уже подтвердили пролет ракет страны-террористки.

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Румыния – страна НАТО. В Альянсе неоднократно отмечали, что будут расценивать нападение на одно государство как нападение на всех участников.

Залужный сообщил о пролете ракет

Валерий Залужный рассказал, что российские "Калибры" пересекли воздушное пространство Румынии ориентировочно в 10:33.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины,

– рассказал Главнокомандующий ВСУ.

В Воздушных силах отметили, что защитники украинского неба могли сбить эти ракеты. В то же время воины не сделали этого, понимая угрозу для населения Румынии.