Ракеты вряд ли из России, – Байден после экстренного совещания с лидерами G7 сделал заявление

Лидеры G7 провели экстренное совещание из-за упавших на территории Польши российских ракет. Впоследствии Джо Байден заявил, что они вряд ли были выпущены с территории России.

Российские ракеты упали в селе Пшеводов и унесли жизни двух человек. Вскоре после трагедии Байден провел разговор с польским лидером Анджеем Дудой.

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После срочного совещания Байден рассказал подробности.

США поддержат расследование Польши

Байден подчеркнул, что Штаты поддержат расследование, которое уже анонсировала Польша. Президент США подчеркнул, что он убежден: правду непременно узнают. Тогда и поймут, каким должен быть следующий шаг.

В то же время, Байден выразил сомнения, что ракеты запустили с территории России.

Есть предварительная информация, которая это опровергает. Я не хочу это говорить, пока продолжается расследование,

– подчеркнул Байден.

Он объяснил, что доказательством является траектория ракет. В то же время раскрывать детали – еще слишком рано.

Падение российских ракет в Польше – главное

В НАТО заявили , что отследили, откуда летели ракеты. Данные передали Польше. Пока информация – тайная.

Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Это произошло во время массированной ракетной атаки. Россия – страна-террорист – выпустила по Украине почти сотню ракет. Журналисты сообщили, что две из них попали в селе Пшеводов (Люблинское воеводство). К сожалению, погибли 2 человека.

Российского посла срочно вызывают в МИД Польши. Ведомство требует подробных объяснений.

Владимир Зеленский провел срочный разговор с Анджеем Дудой. Украинский лидер выразил соболезнования польскому народу. Президенты Украины и Польши обсудили всю информацию, которая известна на данный момент. Позже Зеленский подчеркнул: "Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от государства-террориста".

Польша привела войска в боевую готовность. Кроме того, страна инициировала срочную консультацию НАТО. Ранее заявляли, что Варшава изучает вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности.

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