Ракеты вылетали из Севастополя и били не только по Львову, – Садовый

Вечером 26 марта российские ракеты обстреляли Львов. Известно, что повреждена инфраструктура, но жертв нет. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ракеты летели из Севастополя.

Об этом Андрей Садовый рассказал во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Мэр Львова заверил, что невозможно знать, какова следующая цель российских ракет.

Сегодня российские ракеты вылетали из Севастополя, и они много раз попадали, и не только по Львову, но и в другие объекты в нашей стране,

– заявил Садовый.

Мэр добавил, что чем быстрее Украина получит качественное оружие и системы ПВО, тем безопаснее будет нашим городам и гражданам.

Садовый признался, что со Львова еще 25 февраля вывезли все военные объекты, поэтому сегодняшние повреждения – это просто повреждения домов, корпусов и помещений.

К слову, 26 марта российские захватчики за 3 часа дважды обстреляли Львов. В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий говорит, что раздались несколько мощных взрывов. В результате обстрелов возникли пожары.