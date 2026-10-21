Обсудили "рамочные условия": представители Трампа рассказали о встречах с Зеленским и Путиным

Специальный посланник Стив Виткофф посетил Осло и Санкт-Петербург для проведения переговоров о прекращении войны. К переговорам присоединился также Джаред Кушнер. Дальнейший диалог между США, Украиной и Россией будет продолжаться на техническом уровне.

Об этом сообщил специальный посланник Стив Виткофф в социальной сети X.

Каковы итоги встреч американцев с лидерами Украины и России?

Переговоры в Санкт-Петербурге с президентом Путиным опирались на результаты, достигнутые во время встречи с президентом Зеленским в Осло. Представители США обсудили с российской стороной рамочные условия мирного урегулирования.

Помимо обсуждения мирного плана, американская делегация выразила благодарность за освобождение гражданина США Стивена Габбарда, который получил возможность вернуться домой к своей семье.

Стив Виткофф охарактеризовал проведенные консультации как конструктивные и подчеркнул намерение продолжать работу для достижения устойчивого мира.

Хотя впереди еще много важной работы, президент Трамп остается приверженным цели завершить эту войну и достичь всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений,

– отметил специальный посланник.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф вернулся в Норвегию после встречи с Владимиром Путиным. Он должен проинформировать премьер-министра Йонаса Гара Стьоре о результатах переговоров перед отъездом в Вашингтон.

В то же время Владимир Зеленский 21 октября завершил визит в Норвегию и отправился в Украину, не дожидаясь возвращения американской делегации из России. Президент подчеркнул необходимость двигаться дальше.