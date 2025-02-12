Умеров начинает работу на "Рамштайн": какие ключевые вопросы обсудят

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 12 февраля, начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Умеров начал работу на "Рамштайн" в Брюсселе

Утром 12 февраля Рустем Умеров сообщил о начале работы на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников,

– говорится в сообщении.

Впервые заседание возглавляет государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет.

Как сообщил министр, на повестке дня:

Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.

Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Во время заседания планируют обсудить не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:

Расширение оборонного производства в Украине.

Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.

Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

По словам Умерова, кроме "Рамштайн", на этой неделе состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Мюнхенская конференция по безопасности.

Также министр оборонного ведомства Украины проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников.

Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины. Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя,

– резюмировал он.