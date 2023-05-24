Резников и Остин обсудили подготовку к очередному "Рамштайну": что скоро может получить Украина

Уже завтра, 25 мая, должна пройти очередная встреча министров обороны в формате "Рамштайн". Накануне обсудили ее подготовку Алексей Резников и американский коллега Ллойд Остин.

Об этом рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер. По его словам, главы оборонных ведомств Украины и США пообщались по поводу процесса подготовки новой встречи. Отметим, что в этот раз "Рамштайн" состоится в онлайн-режиме 25 мая.

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"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", – сообщил представитель Пентагона.

Планируют усилить ПВО Украины

Также Райдер ранее отмечал, что будут обсуждать усиление нашей ПВО, предоставление боеприпасов, а также – едва ли не самое важное – передачу многоцелевых истребителей F-16

Начнется встреча министров обороны с того, что Украина сообщит о своих неотложных нуждах. После этого последует отчет по поводу ситуации на фронте. По ожиданиям Пентагона, приоритетными темами обсуждения будут как наземные системы ПВО, так и обеспечение боеприпасами наших военных.

А затем будет также дискуссия о подготовке F-16,

– подчеркнул Райдер.

По словам представителя Пентагона, пилоты из Украины будут учиться в Европе. Правда, раскрывать какие-либо детали он отказался.

Отметим, что Алексей Резников ранее рассказывал, что будут обсуждать во время "Рамштайна". По его словам, темой встречи станет усиление противовоздушной обороны нашего государства. Что и подтверждает Пэт Райдер.

Зеленый свет на F-16 для Украины

Следует отметить, что в последние дни вокруг этой темы появилось множество заявлений. Одно из них сделал Жозеп Боррель. Высокий представитель ЕС сказал, что украинские пилоты уже овладевают F-16.

Опроверг это заявление министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в Польше пилоты из Украины не проходят обучение на многоцелевых истребителях.

Собственно, активно обсуждать F-16 начали после того, как Джо Байден дал зеленый свет. Президент США согласовал как обучение украинских пилотов, так и передачу нашему государству истребителей. Правда, следует понимать, что эти воздушные суда не начнут прикрывать небо завтра.

Президент США согласовал как обучение украинских пилотов, так и передачу нашему государству истребителей. Правда, следует понимать, что эти воздушные суда не начнут прикрывать небо завтра. Как бы то ни было, это чрезвычайно мощные шаги к победе. Ведь следует помнить тот факт, что еще несколько месяцев назад даже мыслей о передаче F-16 быть не могло. Партнеры заявляли, что этот вопрос даже не обсуждается.

К слову,Там же собираются члены контактной группы по обороне. Встречам дали название той же базы. В ходе них обсуждали передачу вооружения нашему государству. Заметим, что последний раз руководители оборонных ведомств собирались 21 апреля в режиме офлайн.