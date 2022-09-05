Важнейший Рамштайн, поставят "точку", – Пионтковский о встрече 8 сентября

Уже 8 сентября состоится пятая встреча союзников в формате "Рамштайн". Есть надежда, что международные партнеры выделят новое оружие, которое ВСУ еще не получали. Это должно существенно приблизить победу Украины.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Он верит, что "Рамштайн-5" будет прорывным. Там должны поставить точку в долгой дискуссии по поводу того, с какой целью Соединенные Штаты помогают Украине.

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Ждем ATACMS на 300 километров

Пионтковский вспомнил открытое письмо Джо Байдену от 20 высокопоставленных американских военных и дипломатов. Они призвали Соединенные Штаты предоставить Украине все оружие, необходимое для победы. Кроме того, в письме подчеркнули, что необходимо четко определиться с какой целью США помогают Украине.

"Они обратились к Байдену и говорят: "Президент, мы помогаем Украине. А с какой целью?". Это – победа Украины и восстановление территориальной целостности? Ослабление россии, чтобы она никогда не могла совершить такую агрессию, как говорит Остин? Или, чтобы Украина не потерпела поражение, россия не продвигалась, а мы не вступили в прямое столкновение, как говорит Салливан? Это несовместимые цели. Определимся", – пересказал обращение американцев Пионтковский.

По его мнению, 8 сентября весь мир услышит ответ на эти вопросы. И он будет позитивным для Украины. Поэтому он верит, что на Раймштайне-5 объявят о ракетах ATACMS на 300 километров к HIMARS, словацких самолетах МиГ или даже американских F-16.

Как отмечает Пионтковский, если Украине предоставят ракеты ATACMS на 300 километров, то там все же, вероятнее всего, ВСУ попросят не наносить ракетные удары по территории россии, что несправедливо. Впрочем, украинские военные смогут бить по временно оккупированному Крыму.

8 сентября будет выделен пакет оружия, необходимый для победы Украины. Это результат напряженной политической борьбы… Две задачи – освобождение Херсона и уничтожение Крымского моста нанесут колоссальный удар по путинскому режиму, –

подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский о предстоящей встрече "Рамштайн-5": смотрите видео

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, на пятой встрече министров обороны на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии могут быть приняты такие решения, которые позволят переломить ход войны в пользу Украины. В частности, он надеется, что Украина получит ракеты для HIMARS на 300 километров.