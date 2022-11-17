Почему новый "Рамштайн" не был просто "очередным": объяснение военного эксперта

Министры обороны стран-партнеров Украины провели уже седьмое заседание в формате "Рамштайн" о военной помощи и поддержке нашей страны. На первый взгляд эта встреча может показаться просто "очередной", ведь на ней объявили в частности о поставках стандартных боеприпасов и снарядов 155-го калибра.

Украина получит очень важную помощь

Однако обобщать не нужно, ведь по результатам этого "Рамштайна" Испания, например, передаст Украине еще две системы Hawk. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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По его словам, теперь можно говорить о своеобразном потоке этих ЗРК Hawk, ведь раньше мы уже получили 4 системы. А из этого уже можно выстроить достаточно хорошую систему противовоздушной обороны. Она выстраивается и сейчас, ведь процент уничтожения воздушных целей составляет около 75%. Но его можно повысить до 90% – это, к сожалению, уже будет максимумом.

Кроме того, очень важны для Украины и почти полмиллиарда долларов помощи от Канады. Она будет в основном помогать нам зимним снаряжением, амуницией для украинских бойцов. Эта сумма может покрыть полное укомплектование всего личного состава ВСУ, ведущего боевые действия.

"Тем более что Канада рассчитывает под себя, а это те же широты, что и Украина, может быть даже холоднее. Поэтому я думаю, что нашим бойцам в канадской амуниции будет очень комфортно проводить наступательные действия и выполнять деоккупацию страны", – подчеркнул Свитан.

Роман Свитан о результатах седьмого "Рамштайна": смотрите видео

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На заседании Контактной группы по обороне Украины наши союзники обязались передать:

Испания – 2 пусковые установки Hawk и ракеты;

Канада – пакет помощи на 500 миллионов долларов, включающий зимнее снаряжение для украинских военных;

Швеция – пакет помощи на 287 миллионов долларов, включающий системы ПВО;

Германия – системы ПВО, артиллерию и боеприпасы для РСЗО;

Греция – боеприпасы калибра 155 миллиметров;

Польша – артиллерию, боеприпасы и ПВО малой дальности.

Кроме того, в рамках "Рамштайна" США, Нидерланды и Чехия совместно работают над модернизацией 90 танков Т-72 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что партнеры сохранят динамику в течение зимнего периода, чтобы Украина могла и дальше консолидировать достижения и перехватить инициативу на фронте.