Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что это будет военно-политический формат "Рамштайн", где будут присутствовать руководители государств. Больше об этом, угрозе Третьей мировой войны и переговорах с Россией – читайте далее в материале.

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Сегодня есть возможность расставить все точки над "і" в войне

В итальянских газетах пишут, что Украина готова за гарантии безопасности от США и за вступление в Евросоюз к прекращению огня вдоль линии фронта без признания потери территорий. Почему именно так пишут итальянские газеты?

Итальянские газеты ничего особенного не знают, чего не знает Украина или украинское правительство. Для меня это немножко странные публикации. Я всегда хочу понять логику тех, кто это делает. Это же такая примитивная логика. Пусть Украина прекратит огонь и дальше что? Россия тоже прекратит огонь?

Россия не выполнила те задачи, которые перед собой ставила, она продолжает экспансию. Россия не будет отвечать юридически и финансово за все, что она уже натворила. Россия не проиграла войну. Она должна почему-то остановиться? У нее есть ресурсы продолжать войну. У нее нет проигрыша как концепции ответственности. У нее нет ничего проблемного.

Они (россияне – 24 Канал) почему-то должны остановиться, не захватив то, что планировали захватить, а главное, не реализовав ключевую задачу этой войны – доминирование в Европе? То есть вернуться к концепции регионов влияния, к концепции Советского Союза. А в чем тогда смысл этого всего (прекращения огня – 24 Канал)?

Россия пошла на обнуление своей репутации. Россия не проиграла войну, имеет ресурсы, возле нее группируется соответствующее количество ресурсных стран, таких как Иран и Северная Корея. Россия адаптировалась к войне, адаптировалась к обхождению санкций.

Опять же, она сотрудничает с европейскими компаниями, продолжает милитаризировать свое общество и свою экономику, и она должна почему-то остановиться? Потому что кто-то даст гарантии безопасности Украине? А эти гарантии безопасности будут реализованы через что? Через какой меморандум? И что они должны символизировать?

Россия продолжает провоцировать по линии фронта, и она это будет делать. Мы же помним, что с 2014 года россияне постоянно это делали. Она продолжает давить на тех направлениях, которые она хочет дозахватить, например Запорожское направление. Россия говорит, что это Украина ее провоцирует.

Как должны быть реализованы гарантии безопасности (по мнению итальянских изданий – 24 Канал)? На следующем этапе войны другая страна должна прийти и рядом с нами стать и воевать? Сегодня они (партнеры Украины – 24 Канал) это не хотят делать, когда мы имеем возможности дожать Россию.

Завтра же, когда страна-агрессор сделает работу над ошибками, увеличит свой военный потенциал благодаря накоплению ресурса, эта страна придет и станет рядом с нами? Я хочу понять этот инфантилизм. В чем логика таких мыслей?

Существуют какие-то гарантии безопасности в мире, чтобы остановить войну?

Я очень прагматично ко всему подхожу. Хочу, чтобы мы все прагматично подходили, без лишнего романтизма, без какой-то непонятной алогичности. Сегодня для наших партнеров есть возможность реализовать не то что гарантии безопасности, а вообще концепцию справедливого мира. Я не об Украине, а в целом.

Что это означает? Мы находимся в состоянии войны и нам надо предоставить определенные разрешения, которые юридически, кстати, уже есть, надо просто неформальность убрать, масштабировать войну на территории России. А опыт уже есть, и удары, и сухопутные операции. Также для этого надо дать необходимое количество соответствующих инструментов, которые есть на складах.

Абсолютно просто. Не надо что-то придумывать, не надо что-то там моделировать, не надо что-то там теоретизировать. Сегодня можно расставить точки над "і". Для этого надо определенное количество инструмента, определенное количество неформальных запретов, которые надо отменить, и определенная политическая готовность все это сделать.

И здесь с этим есть сложности. Вы же видите, насколько сложно это все о "дожать", договориться о том, что надо увеличить количество противоракетной обороны и тогда Россия не будет иметь возможности осуществлять геноциды гражданского населения или разрушать политическую инфраструктуру.

Надо дожать (партнеров Украины – 24 Канал), например, чтобы были существенно увеличены масштабы ударов по территории России, потому что это будет существенно менять социальное настроение в стране-агрессоре, а это будет давление на того же Путина и так далее.

И здесь мы говорим, что есть какие-то другие, гораздо более мощные гарантии безопасности? Когда вы (партнеры – 24 Канал) позволите России провести работу над ошибками, накопить гораздо больше ресурса, сформировать гораздо более агрессивный альянс, потратить много средств на внутренний разлад в Украине и т.д., то в этот момент начнут работать какие-то мифические гарантии безопасности, которые, как я понимаю, должны выглядеть следующим образом – вы или другая страна-гарант безопасности лично будете участвовать в высокомобильной, высокотехнологичной войне против России на территории Украины и России. Вы понимаете абсурдность этого?

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При этом алогичность продолжается. Они (итальянские газеты – 24 Канал) говорят, мол, как только война будет остановлена без проигрыша России, страна-агрессор существенно нарастит давление, параллельно она будет милитаризировать дальше себя, то есть увеличит террористическое, политическое, пропагандистское давление на Украину и другие страны Европы, которые помогают Украине.

Все будет крайне негативным, но почему-то это – сценарий, который вроде бы должна выбрать для себя Украина. Они сами прописывают все негативы, проблемы, катастрофы, которые будут, но говорят, мол, "давайте вы этот сценарий все же возьмете к себе". То есть вы, украинцы, должны выглядеть абсолютными самоубийцами, готовыми это все принять за чистую монету.

ЕС должен разобраться с Орбаном

Венгрия заблокировала помощь или кредит Украине в размере 50 миллиардов евро до завершения выборов в США. Соответственно, Будапешт отложил решение о продлении санкций ЕС против России, аргументируя тем, что придет новый глава Белого дома и примет решение о новых санкциях. Какова ситуация сейчас с санкциями для России?

Мы с вами видели вчера эффективную презентацию Виктора Орбана самого себя в Европарламенте. Мы видели отношение к нему европарламентариев, выступления европарламентариев, особенно из Германии, которые четко расставляют акценты, что такое современный лидер Венгрии и какие проблемы для самой страны он создает. Однако он все же имеет право делать любые заявления.

Для нас с вами важно то, что все же ЕС надо для себя решить некоторые вопросы. Вопросы, которые они должны решить через внутренне управленческие решения. Это значит, есть ли консолидированные взгляды, разделяют ли они все те ценности, о которых говорят публично, есть ли у них коллегиальность в том или ином решении, действительно ли надо иметь членов, которые не только терпят агрессора, но и хотят, чтобы эта агрессия была масштабирована относительно Европы.

Это вопрос внутренних регламентов Европейского Союза. И это достаточно сложный путь, но я думаю, что Европейский Союз этот путь пройдет и сделает выводы, как они должны это все урегулировать, прежде всего в отношении Венгрии.

На примере Венгрии очевидно, что нет сегодня фундаментальной целостности, единства в Европе. А это уже большой вызов для нее, для ее экономической безопасности, военной безопасности, для любой другой безопасности. И это очень важно.

Мы с вами должны спокойно относиться к любым заявлениям того же Орбана, потому что в этом нет ничего нового. Он это делает и наши партнеры вместе с Украиной находят пути, как эти все заявления, логистические действия Венгрии обойти. Это очень правильно. Надо, чтобы это было фундаментально и системно.



ЕС должен решить свои вопросы с Орбаном / Getty Images

Сегодня мир должен стать на время черно-белым для того, чтобы решить эти накопленные конфликтные вопросы. Если ты не разделяешь ценности, если ты не являешься членом коллегиального органа, если противоречишь этому органу, то ты не имеешь возможности там быть.

Однако надо это решить демократически, как это принято. Это не вопрос Украины, это вопрос внутренних регламентов ЕС. Если вы хотите иметь удачный пример конкурентного альянса – вы не можете позволить себе внутренней полярной дискуссии, максимально откровенно конфликтной дискуссии. Это существенно ослабит Евросоюз и он не будет иметь те конкурентные преимущества, которые все еще имеет сегодня на глобальном рынке. Это ключевое.

Поэтому я думаю, что для Украины все вопросы будут решены относительно наших отношений с ЕС, по разблокированию финансирования, в частности, благодаря покрытию. То есть финансирование должно быть покрыто за счет доходов от замороженных российских активов положительно.

Что касается вопроса выборов в США. На мой взгляд, они ничего не изменят кардинально. Почему? Потому что одно дело – это предвыборная риторика и дискуссии, а другое – это институциональная поддержка Соединенными Штатами.

То есть независимо от имени или фамилии следующего президента США он должен согласиться с тем, что Россия гораздо мощнее, чем Соединенные Штаты; что Россия будет доминировать дальше в мире; обнулять те правила, которые были прописаны Соединенными Штатами и т.д. Это же нонсенс.

Тогда это будет совсем другой уровень влияния, совсем другой уровень безопасности, расходов на безопасность и так далее. Это же, извините за это слово, "шкурные" интересы. Мне кажется, странным подыгрывать в пользу страны, которая себя обнуляет раз за разом на территории Украины.

Что стоит за постоянной сменой риторики Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо сначала говорит, мол, Братислава не поддерживает украинских стремлений ни в НАТО, ни в ЕС. Затем приезжает в Украину и заявляет якобы "в ЕС можете идти, в НАТО – нет, потому что это будет начало Третьей мировой". Но Украина 3 год подряд борется с полномасштабным вторжением и уже более 10 лет держит Россию от их границ. Как это воспринимать?

Достаточно спокойно. Это проявления классического политического процесса. На разных площадках говорят разные вещи, исходя из собственных национальных интересов. То есть Словакии выгодно иметь определенные экономические отношения с Украиной, она их эффективно развивает, и это неплохо.

Словакии, а в этом случае господину Фицо, выгодно делать определенные политические заявления и получать доходности из других ориентиров. Он это делает. Это нормальный процесс. Дело в том, что нам надо постоянно повторять ключевые вещи, которые касаются нас: наши потребности, национальные интересы, почему это выгодно не только Украине, а, например, тому же блоку НАТО.

На сегодня надо подчеркнуть главное – никто не может ограничивать суверенное право любой страны быть членом любого альянса.

Вы имеете определенные преимущества от членства в этом экономическом или военном блоке. Почему тогда хотите лишить другого человека, страну, суверена такого же права, которое вы уже реализовали? Какая Третья мировая? Идите тогда вместе с нами, уберите с карты Россию. Почему? Она разрушает концепцию равноправия и суверенности, которую надо реализовывать через те или иные альянсы, блоки и тому подобное.

А главное – концепцию международного права, которая гарантирует наши интересы. И если мы говорим о Словакии, то словацкие интересы. Если говорим о Венгрии, то венгерские интересы. Почему, не имея для этого никаких юридических аргументов, лишаете нас суверенных прав?

Хотим быть – должны реализовать это право. Вы хотите быть членом какого-то альянса – реализуйте это право. Украина будет его поддерживать. Единственное, что можно сказать – всегда надо вести дискуссию, если это будет касаться наших межгосударственных отношений в рамках тех или иных альянсов.

Если мы говорим об экономическом сотрудничестве в рамках ЕС, надо проводить консультации на уровне экономических взаимоотношений между той или иной страной. Мы же будем членом ЕС, будем влиять на экономические рынки, доходы различных отраслей, на возможность конкурировать в тех или иных отраслях либо странах. Надо все урегулировать с учетом регламентных норм Евросоюза.

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Это только дискуссия, но не о возможности или невозможности реализовать суверенное право. Для меня это загадочно. Кстати, президент Украины четко об этом говорит. Он говорит, что есть конкретная политическая составляющая в плане победы – политическое принуждение России к осознанию, что нельзя претендовать на суверенные права других стран. Это не Советский Союз, это не концепция сфер влияния. Любая страна имеет право реализовать свои суверенитеты. Все, точка.

И президент Украины говорит, что надо публично зафиксировать, что Украина имеет право и будет членом НАТО для того, чтобы реализовать свое суверенное право. Да, понятно, надо определенную юридическую работу провести, как и на пути в Европейский Союз.

Но еще раз надо публично сказать, что не может ни одна страна говорить – будете вы членом ЕС и НАТО или не будете. Это неправильно, мягко говоря. Это плохой сигнал – сигнал о том, что институты не работают. А это крайне негативно будет отражаться на дальнейших событиях.

Украина сегодня фиксирует это через тот же план победы. Там есть четкие инструменты принуждения России к осознанию:

что такое современное политическое, экономическое, пространство безопасности;

что такое современные, суверенные права той или иной страны.

Есть военный, дипломатический, экономический инструменты принуждения. Понятно, это обсуждали неоднократно. Но есть и политический. Не может глава той или иной страны сказать, что боится мифической Третьей мировой, поэтому пусть вас вырезают и убивают в войне. Мол, то, что вы сегодня воюете и вас уже убивают – это ваши проблемы, почему мы должны быть как-то вовлеченными в это?

Здесь возвращаюсь к тому, о чем говорили в начале. Тогда скажите, что не существует ни одного коллективного закона, демократических общих ценностей, общеевропейского пространства безопасности, что каждый сам за себя – вас убивают, поэтому как-то сами решайте и тому подобное.

Я хочу, чтобы мы перестали, и президент на этом настаивает, играть в эту политическую "абракадабру" и не называть вещи своими именами. Надо говорить не о том, что это будет какая-то Третья мировая, а выйти и сказать: "Я за то, чтобы украинцев массово продолжали убивать, потому что меня это не касается". Тогда это будет понятно.

Так же, мол, "мы не хотим, чтобы Украина была в НАТО. Почему? Мы свое суверенное право реализовали. Мы уже члены НАТО, поэтому хотим запретить другим странам реализовать свое суверенное право, быть суверенными".

Тогда не существует суверенности, отменим этот параметр. И что получим? Любая страна, накопив милитарный компонент, может напасть на другую страну. И никто не должен ей помогать. Почему? Потому что суверенности нет.

Об угрозе Третьей мировой войны

Надо спросить, что они сделали, чтобы не было Третьей мировой войны? Они не сбивают ракеты на территории Украины, чтобы не было провокации; не дают дальнобойное оружие и разрешение на его использование вглубь России, чтобы не было эскалации конфликта и тому подобное. Что делает Украина, чтобы не было Третьей мировой войны? Уничтожает склады. Нефтяной терминал в Феодосии горит 4 день. Поразили 67 арсенал ГРАУ, где хранили боекомплект. Краснодар – минус. И это только за последние 2 дня.

Очень классно все указали. Что делает коллективный Запад, чтобы не было Третьей мировой войны? Я сейчас с сарказмом говорю – он стимулирует агрессора масштабировать войну. Все, что вы перечислили – это стимул агрессора к масштабированию войны. Это же очевидно.

Сегодня очевидно, что НАТО – более мощный альянс, чем даже считалось до начала полномасштабного вторжения. И обладает более мощным оружием, чем считалось до начала полномасштабного вторжения. Если вы это все не используете, то стимулируете агрессора. Он понимает, что он может вас дожать.

А как дожать? Масштабируя войну, используя максимально большие количества геноцидных компонентов, убивая гражданское население. Предотвратить Третью мировую войну можно только одним способом – нанеся поражение агрессору. Такое, чтобы другие потенциальные агрессоры понимали:

акт агрессии будет наказан;

никто не позволит агрессору юридически не отвечать за преступление агрессии и военные преступления;

агрессор и только агрессор полномасштабно будет выплачивать все, что он уничтожил и разрушил.

То есть финансово на десятилетия будут распланированы выплаты, чтобы страна-агрессор осознавала в следующих поколениях, что такое начинать агрессивную войну. Вот это означает остановить Третью мировую. И, к сожалению, пока только Украина продолжает не только теоретически, но и математически обо всем этом говорить.

Нет никаких "красных линий". Это все математически просчитано – как можно повлиять на Россию; как обеспечить ее поражение; что надо сделать, чтобы масштабировать войну на территории России; что может изменить социальные настроения в России; что может привести к обвалу политической вертикали, которую построил Путин; что может обнулить окончательную милитаристскую репутацию России.

Вот, пожалуйста, математически и идеологически. Идеологически – это Курская операция и удары украинского оружия по территории России. Это практически 3 года войны, очень эффективной войны с точки зрения обороны Украины против более ресурсного оппонента – России.

А главное – это очень скрупулезно просчитано, какие именно инструменты вы должны взять со своих складов и в рамках союзной помощи предоставить их Украине, чтобы быстро ускорить справедливый финал. Потому что справедливый финал очевидно возможен.

Если 1,5 – 2 года назад могли говорить о теории того или иного сценария, то сегодня, после Курской операции, ударов по территории России, уничтожения складов, нефтебаз, 40% черноморского флота, очевидно, что это все достижимо. Для этого понятно количество инструмента, который есть на складах и еще надо будет где-то изготовить. И тогда, что такое Третья мировая?

Почему этот "Рамштайн" будет особенным

По словам президента, ноябрь и декабрь 2024 года должны стать весомыми для Украины. Говорится о новых оборонных пакетах, развитии наших отношений с ЕС, международных мероприятиях, таких как "Рамштайн" и второй Саммит мира, которые перенесли на пока неизвестные даты. Понимаем, что во Флориде ураган и президент Байден хотел быть на месте, но вопрос действительно в урагане или все-таки решения, которых мы ждем, до сих пор не приняты? Искать или не искать черную кошку в черной комнате?

Нет черной кошки в черной комнате. Это абсолютно форс-мажорные обстоятельства. Ураган такой категории существенно влияет на ход избирательной кампании в США. Более того, этот регион, а мы говорим о Флориде, является определяющим, учитывая голосование. Безусловно, представители и Республиканской партии, и Демократической, а также их штабов максимально заинтересованы в том, чтобы контролировать процесс. Я не вижу большой проблемы в переносе заседания.

Здесь хочу подчеркнуть, что это будет необычный формат. Это будет политико-военный формат "Рамштайн". На нем будут руководители государств и это совсем другая концепция. Ведь если уже есть политические решения, то тогда военные просто автоматически принимают логистически-математические решения о пакетах оружия и так далее.

По моему мнению, здесь надо зафиксировать символичность этого момента и изменение парадигмы в отношении к России. Теперь она должна выглядеть так, что все разрешения, о которых мы говорили, должны автоматически предоставить Украине, потому что это юридически правильно. Но это должно быть символически зафиксировано коллегиальным решением ключевых стран, демократий. Они должны изменить саму парадигму в отношении России. Надо зафиксировать следующее:

в таком виде Россия всегда будет опасной для современного международного права, для тех принципов жизни, в которых мы находимся;

Россия обязательно должна проиграть войну для того, чтобы предотвратить и Третью мировую, и эскалацию, и все остальное;

с Россией невозможно ни о чем договориться, она никогда не будет придерживаться правил поведения, которые присущи современному миру;

война может и должна быть перенесена на территорию России в полном объеме, для того чтобы страна-агрессор сполна вкусила эту войну, для того чтобы социальные настроения там были соответствующими;

Украина должна получить весь необходимый перечень инструментов – юридических, военных. Это будет означать, что мы больше не будем читать никаких публикаций о том, что проигрыш в войне якобы является для Украины "хорошим решением".

На мой взгляд, это был бы фундаментальный символизм. Почему именно на "Рамштайне"? Потому что, когда коллегиально проговорено, что парадигма отношения к России изменилась, что ее не воспринимают как субъект, с которым можно о чем-то договариваться, то это существенно повлияло бы на ряд стран, которые относятся к Глобальному Югу. Это существенно повысило бы значимость такого инструмента принуждения как дипломатия.



"Рамштайн" будет в необычном формате / Getty Images

И тогда появляется смысл второго Саммита мира, потому что он должен быть содержательным, его надо адекватно подготовить. На нем должны быть все ключевые страны, независимо от того, принадлежат к клубу "Рамштайн" или к Глобальному Югу, – они должны выбрать четкую позицию для того, чтобы финализировать эту войну.

Там должна быть Россия, которая будет понимать, что никто не пойдет ей на уступки. Это совсем другая конструкция того же саммита. Поэтому президент абсолютно прав – план победы – это инструменты принуждения. Они должны работать. Но, кроме того, что эти инструменты должны быть математически зафиксированными, а страны должны принять соответствующие логистические решения, они еще должны проявить определенный символизм. То есть обо всем этом надо сказать на "Рамштайне" – разрешения, объемы, инструменты, удары.

Об интервью Лаврова для Newsweek

Глава российского МИДа Сергей Лавров дал интервью американскому изданию Newsweek. В нем он легализует идеи Путина о том, что якобы должна сделать Украина: уступить территории, отказаться от своего будущего, не смотреть в сторону НАТО. Почему-то это интервью берут, печатают и показывают на Западе то, о чем сейчас думает Россия.

Это довольно странно для меня. Я не даю советов, но, думаю, что в таком случае должна была быть редакционная колонка, в которой надо было подчеркнуть, что Россия – это классический агрессор, а Лавров – представитель классической страны-агрессора. Они ведут войну на уничтожение другого государства, классическую войну империалистического характера с массовыми убийствами, разрушениями.

Поэтому здесь надо определиться – мы либо продолжаем поддерживать страну, которая ведет оборонительную войну, потому что это защита прав, нашего будущего, либо заставляем страну, которая практически 3 года воюет, стать на колени перед агрессором. Тогда мы фиксируем конец того мира, к которому привыкли, конец прав, конец истории. В таком случае нет никаких правил, а любой агрессор может любого убить. Надо было, чтобы они (журналисты Newsweek – 24 Канал) это прописали, потому что иначе это инфантилизирует глобальный политический процесс.

Это загадка, почему вы даете слово банальному российскому спикеру, который никогда ничего нового не скажет, в чьих словах абсолютно нет логики и который вообще не соответствует времени, в котором живет. Если вы ему даете слово, и при этом нет комментария, который базируется на ваших ценностях, на том, ради чего вы вообще сегодня существуете, – это просто нонсенс.

Тогда вы косвенно говорите, что проиграли. Не Украина проиграла, а те, кто боятся, продолжают считать, что агрессия – это единственный инструмент, который сегодня работает. Вы (журналисты Newsweek – 24 Канал) демонстрируете, что не готовы защищать свои ценности, свой уровень жизни, а хотите признать поражение перед каким-то никчемным агрессором. Ничтожным не исходя из ресурсов, а исходя из ценностей, которые он имеет. Вы готовы стать на колени перед "русским миром".

А что такое "русский мир"? Это ГУЛАГ. Если вы этого не знаете, то возьмите и напечатайте на других полосах цитаты о том, что такое настоящая Россия, какие ценности она защищает и что хочет принести в Европу. Так должна работать система. Нельзя печатать инфантильный текст о том, что что-то надо отдать России и это якобы остановит ее экспансию. Вы сами знаете, что это ее не остановит.

Надо думать, что ты пишешь, что делаешь и что хочешь получить на выходе. Несмотря на все, Украина сегодня держится. Несмотря на все эти странные вещи, неготовность наших партнеров принять фундаментально правильные решения, передать паритетное количество оружия, правильно оценить альянс, в котором есть Россия, Северная Корея и Иран. Несмотря на все это, Украина сопротивляется, ищет инструменты влияния на войну, хочет перехватить инициативу и ей это удается.

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Вспомните Курскую операцию, которая доказала, что нет никаких "красных линий", что можно атаковать Россию, что там могут измениться социальные настроения и это приведет к бунтам. Но ты (западный журналист – 24 Канал) сидишь себе в теплых условиях, у тебя нет войны и ты все равно выходишь и говоришь, что якобы надо всем вместе стать на колени перед агрессором. И это якобы должно гарантировать нам три вещи:

мы продолжим жить так, как жили;

Россия якобы перестанет заниматься агрессией, хотя мы понимаем, что это единственная концепция выживания такого типа государственности;

безнаказанность почему-то должна остановить других потенциальных агрессоров. То есть ты безнаказанно всех убиваешь, показываешь это как пример поведения на глобальной арене, но почему-то именно это должно остановить всех других потенциальных агрессоров.

Я хочу понять, где все эти люди учились, какие книжки читали, что им говорили родители о том, что такое зло, а что такое добро, на каких сказках они росли. Я просто не могу понять, почему эту алогичность они выдают за право, за свободу слова и так далее. Если мы говорим о Лаврове, то это даже не о свободе слова, а о продвижении кровожадности "русского мира".



Сергей Лавров / Getty Images

То есть человек выходит и говорит, что мы неспровоцированно начали войну, у нас не было конфликта с Украиной, мы ее атаковали в 2014 году и вы (Запад – 24 Канал) на это не обратили внимания. Теперь мы на них напали, мы их режем, насилуем, похищаем их детей, а сейчас только по конкретным фамилиям детей открыто более 19 тысяч уголовных дел. То есть Россия все это делает и говорит, что нужно всем отойти и позволить ей продолжать.

А вы это печатаете даже без комментария, что это – кровожадное существо (Лавров – 24 Канал). Что вы хотите получить в финале? Я лишь стремлюсь понять логику людей, которые это печатают. Они думают, что в какой-то момент Россия скажет, что больше никогда не нарушит никаких правил? Вы стимулируете агрессию, ту же самую Третью мировую войну. Даете возможность россиянам все это пропагандировать, вносить в головы своих потенциальных избирателей непонимание того, в каком мире мы живем.

В каком формате Украина готова говорить с Россией

В Reuters пишут, что до конца года Украина планирует организовать Саммит мира с участием России. По словам посла Украины в Турции, это не будет прямая двусторонняя встреча, а, скорее всего, формат, к которому также будут привлечены третьи стороны и переговоры будут происходить как раз через эти третьи стороны. Для меня это выглядит как "Турция 2.0".

В Турции были непосредственные переговоры с Россией. Я просто хочу, чтобы мы правильно расставили акценты. Можно обсуждать любой формат. Просто вопрос в субстрате, который будет обсуждаться через посредников или напрямую. Какой субстрат будет обсуждаться?

Логика президента Украины мне понятна: есть формула мира, которая базируется на международном праве. Мы готовы обсуждать все это, готовы к переговорному процессу. Но мы понимаем, что Россия является неадекватной страной, и ее можно принудить через план победы, где есть математически обоснованные инструменты принуждения, количественные показатели, идеологические показатели и так далее.

Мы заставляем Россию, она понимает, что дальше – хуже; что цена войны будет становиться другой; что она не получит только результатов, которые хочет. Здесь есть субстраты, есть логика.

А что такое просто формат присутствия России и каких-то переговоров через посредника? Безусловно, можно будет найти любые форматы. Но вопрос в другом – в понимании наших партнеров, что Россию не просто надо куда-то пригласить на переговоры, а что ее надо принудить к переговорному процессу. Принудить. Вот это ключевое слово.

Принуждение должно идти по определенным параметрам, и тогда это будет иметь определенные последствия и реализацию. Сегодня, на мой взгляд, иностранным газетам, медийным площадкам надо перестать говорить о форматах и возможностях переговорных процессов. Надо говорить только об инструментах принуждения к переговорному процессу.

Еще раз, страна-агрессор является неадекватной, особенно в восприятии ее руководителя Путина. Он не является человеком, который, во-первых, интеллектуально способен постичь то, что она делает, или постичь современный мир. Во-вторых, он не готов выйти из концепции, скажем так, разрушения других стран. Так вот его можно только принудить к осознанию, что дальше для него лично, для его окружения все будет становиться только хуже.

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Поэтому страны и их медийные площадки должны обсуждать исключительно инструменты принуждения. Ведь говорится уже не только об Украине. Говорится о гарантиях безопасности для них. О той архитектуре безопасности, в которой они будут жить. О тех правилах, в которых они будут жить. Они должны осознать это, и объяснить своему избирателю, читателю или слушателю, что поддерживать Украину может быть экономически тяжело, что всем хочется простых решений, но это так не работает.

Они должны объяснить, что Россия не остановит агрессию, что она может существовать только в состоянии войны. Что если Россия не будет наказана, другие агрессоры будут атаковать их, поэтому придется платить гораздо большую цену за свою безопасность. Кстати, об этом, на мой взгляд, очень четко и лаконично сказал президент Финляндии Александр Стубб. Нужны 4 пункта для достижения мира:

освобожденные территории;

репарации;

гарантии безопасности;

привлечение к ответственности военных преступников.

Он четко все это фиксирует, потому что понимает последствия неправильной модерации этой темы. Поэтому надо прислушиваться к людям, которые эту логику процесса четко фиксируют. И надо меньше обращать внимание на какие-то странные обсуждения. Мол, давайте мы остановим войну на условиях России, хоть это и приведет к катастрофе.